La caída de Sheinbaum

Entre la marea de temas de la coyuntura política, la encuesta de Enkoll cayó como balde de agua fría para Palacio Nacional. Enkoll ha sido una de las mediciones favoritas del oficialismo, por eso llama más la atención el resultado.

Según los resultados para mayo de 2026, Sheinbaum registra 68% de aprobación. En marzo tenía 75%. Son siete puntos menos en dos meses. Frente a mayo de 2025, cuando aparecía con 83%, la caída llega a 15 puntos.

El País tituló así en su nota principal: La aprobación de Sheinbaum cae siete puntos tras la crisis de Sinaloa y Chihuahua. No es para menos, pues el desgaste aparece en los temas donde más cojea.

SINALOA Y CHIHUAHUA

La misma encuesta muestra una caída en la percepción sobre seguridad y combate a la corrupción. De acuerdo con Enkoll, la opinión positiva en seguridad bajó de 49% a 42%. En corrupción, pasó de 47% a 43%.

La explicación está en Sinaloa, donde Estados Unidos acusa a Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y otros funcionarios de presuntos vínculos con el narco. Mientras que, en Chihuahua, el gobierno federal se lanzó contra Maru Campos por un operativo contra un narcolaboratoriodonde participaron agentes extranjeros.

El gobierno de Sheinbaum parece no darse cuenta, pero en ambos casos hay un fuerte contraste que no le beneficia.

En Chihuahua es un tema de combate al narco, aun cuando hayan participado agentes extranjeros. Sinaloa es sobre un gobernador de Morena acusado de pactar con el narco. Hasta la encuesta de Enkoll muestra que una mayoría está de acuerdo en extraditar a Rocha Moya a Estados Unidos para enfrentar las acusaciones.

Aun así, la respuesta federal ha sido errática porque defiende la presunción de inocencia para los suyos y exige castigo para una gobernadora de oposición.

LAS PRISAS

Quizás por eso la prisa para aprobar dos iniciativas sobre nulidad electoral por injerencia extranjera. Tras la acusación estadounidense contra políticos mexicanos, Sheinbaum y Morena cayeron en aprobación.

Ahora imaginen este escenario. En plena campaña de 2027, una nueva acusación, una detención o una sentencia desde Estados Unidos contra narcopolíticos podría costar distritos, gubernaturas y la mayoría calificada.

Por eso la reforma no puede entenderse como defensa de la soberanía. Al contrario, es una nueva herramienta para evitar derrotas electorales si Washington sigue soltando expedientes sobre narcopolíticos. Morena leyó el riesgo antes que la oposición y quiere construir reglas para impugnar elecciones.

LA OPOSICIÓN

Pero la caída de Sheinbaum o de Morena tampoco se convierte automáticamente en victoria opositora. De acuerdo con Enkoll, Morena baja cuatro puntos en intención de voto para diputados federales. Movimiento Ciudadano sube cuatro. El PRI gana uno. El PAN cae dos.

Ese dato debería preocupar al PAN. El caso Chihuahua puede servirle para defender una idea fuerte: seguridad para las familias y cero tolerancia contra la intromisión del narco. Pero mordió el anzuelo de Morena y redujo su defensa a Maru Campos.

Porque la trampa guinda es empatar el caso Chihuahua con Sinaloa. Al personalizar la discusión, el PAN deja de hablarle a quienes quieren seguridad sin pactos criminales. Así se pierde el mensaje. La Presidenta cae, pero la oposición todavía no sabe convertir ese desgaste en alternativa.

EL DATO INCÓMODO

El Banco de México, ya alineado al gobierno federal, volvió a bajar su expectativa para México. En febrero calculaba que la economía crecería 1.6% este año. Ahora espera apenas 1.1%. Es el segundo recorte seguido y una mala noticia para las finanzas públicas, ya que los ingresos públicos también se proyectan tomando en cuenta el crecimiento económico.