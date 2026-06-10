Energía nuclear: la realidad de la fisión y la promesa de la fusión

La energía nuclear ha vuelto a ocupar un lugar importante en el debate energético mundial. La necesidad de reducir emisiones de carbono sin comprometer la confiabilidad del suministro eléctrico ha llevado a muchos países a reconsiderar el papel de esta tecnología. Sin embargo, cuando se habla de energía nuclear suelen mezclarse dos conceptos muy distintos: la fisión y la fusión.

La fisión nuclear es la tecnología que actualmente se utiliza para generar electricidad. Consiste en dividir núcleos de átomos pesados, principalmente uranio, liberando una enorme cantidad de energía en forma de calor. Ese calor produce vapor, mueve turbinas y genera electricidad, de manera muy similar a una central termoeléctrica convencional.

Su principal ventaja es la enorme densidad energética del combustible. Una pequeña cantidad de uranio puede producir energía equivalente a la obtenida con grandes volúmenes de carbón o gas natural. Además, las centrales nucleares pueden operar de forma continua durante largos períodos, independientemente de si hay viento, lluvia o Sol, aportando estabilidad al sistema eléctrico.

Por otra parte, durante su operación normal prácticamente no emiten dióxido de carbono, lo que explica el interés de muchos países en conservar o ampliar sus programas nucleares. Francia obtiene alrededor de dos terceras partes de su electricidad de esta fuente, mientras que Estados Unidos, China, Rusia y Corea del Sur continúan desarrollando nuevos proyectos.

Sin embargo, la fisión también enfrenta desafíos importantes. El manejo de residuos radiactivos sigue siendo un tema sensible y las inversiones requeridas para construir nuevas centrales suelen ser muy elevadas. A ello se suma el recuerdo de accidentes como Chernóbil o Fukushima, que mantienen vivo el debate sobre los riesgos asociados a esta tecnología.

La fusión nuclear, en cambio, representa una posibilidad mucho más ambiciosa. En lugar de dividir núcleos pesados, busca unir núcleos ligeros, reproduciendo el mismo proceso que alimenta al Sol y las estrellas. Si se logra controlar de manera práctica y económica, podría proporcionar enormes cantidades de energía con menor generación de residuos y con riesgos significativamente menores.

El problema es que la naturaleza no facilita las cosas. Para que los núcleos se fusionen es necesario alcanzar temperaturas superiores a los cien millones de grados Celsius y mantener un plasma extremadamente inestable bajo control. Se trata de uno de los mayores desafíos científicos y tecnológicos de nuestra época.

Durante los últimos años se han registrado avances importantes. Diversos laboratorios han conseguido resultados que hace apenas unas décadas parecían inalcanzables. No obstante, todavía no existe una central eléctrica de fusión conectada comercialmente a una red de gran escala. Los expertos consideran que aún pasarán varios años antes de que esta tecnología pueda competir económicamente con otras fuentes de generación.

La diferencia fundamental es sencilla: la fisión pertenece al presente; la fusión, al menos por ahora, sigue perteneciendo al futuro. Una ya forma parte de la infraestructura eléctrica mundial; la otra continúa en fase de desarrollo.

En cualquier caso, ambas tecnologías muestran que la energía nuclear sigue siendo un actor relevante en la búsqueda de sistemas eléctricos más limpios y confiables. Mientras la fisión continuará desempeñando un papel importante durante las próximas décadas, la fusión mantiene viva la esperanza de una fuente energética prácticamente ilimitada para las generaciones futuras.