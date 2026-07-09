Era suyo y lo dejaron ir

De Ripley. La FGR identificó al piloto que trasladó al Mayo a Estados Unidos en 2024. Ese hombre habría sido deportado por Washington, regresó a nuestro país y siguió ligado a actividades ilícitas. Luego fue detenido por portación de arma por autoridades mexicanas. Aquí viene lo increíble: terminó entregado otra vez a Estados Unidos. Es decir, la pieza clave para entender la captura de Ismael Zambada y explicar el vuelo más incómodo del sexenio estuvo en manos mexicanas y la dejaron ir. Ahora también es necesario saber quién decidió expulsar al piloto que podía explicarlo todo.

Cuenta el final

Algunos políticos publican libros para contar su versión de la historia. Ken Salazar decidió empezar por el epílogo. Primero dijo que "la verdad es la verdad"; después explicó que algunas de las historias que levantaron más polvo provenían de rumores. El problema de escribir memorias antes de ordenar los recuerdos es que luego hay que salir a Twitter a ponerles notas al pie. Y esas, por desgracia, ya no las imprime la editorial.

Edición guinda

La polémica desatada por la diputada panista Daniela Álvarez, quien acusó a la coordinadora de Morena, Xóchitl Bravo, de exhibirse en camionetas de más de un millón de pesos, casualmente no aparece en la sesión de la Comisión Permanente de este miércoles subida al canal de YouTube del Canal del Congreso. La rencilla entre panistas y morenistas viene desde hace tiempo, donde las acusaciones entre ambos bandos han llegado hasta los jalones de cabellos, como sucedió el año pasado. ¿Y la transparencia?

Benditas redes

Hay días en que las redes sociales funcionan como un bar después del tercer tequila: alguien exagera una historia, otro la comparte sin preguntar y, cuando llega la cuenta, todos juran que entendieron mal. El periodista argentino Eduardo Feinmann ya ofreció disculpas y dice que ahora recibe amenazas de muerte después de insultar a los mexicanos e incluso salir en la mañanera. La moraleja no cambia: antes de tocar "compartir", conviene recordar que el botón no trae reversa... aunque las disculpas sí.

Comiendo ansias

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ignacio Mier, dejó claro que la definición de la próxima presidencia de la Mesa Directiva dependerá del consenso entre Morena y sus partidos aliados. Con 67 senadores en la bancada oficialista, el cargo difícilmente puede considerarse patrimonio de una sola persona. Así, las aspiraciones del senador Gerardo Fernández Noroña, quien busca repetir al frente del órgano de gobierno de la Cámara alta, no aparecen como una decisión tomada. Ya mejor díganle que gracias, pero no.

Premio mayor

Aunque la Selección Nacional ya quedó fuera de la Copa Mundial de Futbol 2026, el que sigue en la cúspide de la fama es el pato Merlín, quien ahora tendrá su propio billete de la Lotería Nacional. La pieza conmemorativa será presentada este jueves por la directora general de Lotería Nacional, Olivia Salomón, y la señora Karla Ivette Gómez, dueña de la mascota más famosa del Mundial, cuya imagen se ha hecho viral en todo el mundo.