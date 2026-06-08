¿Y dónde está Ernestina Godoy?

Ernestina Godoy llegó a la Fiscalía General de la República en diciembre de 2025 tras la salida abrupta de Alejandro Gertz Manero. Pero justo en los casos más delicados, la fiscal no aparece. Y esa ausencia es más notoria en los incendios de Sinaloa y Chihuahua.

LA RUTA

Godoy es cercana a Claudia Sheinbaum. Ella la hizo procuradora capitalina en 2018 y luego fue titular de la recién creada Fiscalía de la Ciudad de México. Tras fracasar su reelección en 2024, llegó al Senado por Morena, pidió licencia y pasó a la Consejería Jurídica federal.

Después vino la salida de Gertz. Godoy quedó primero encargada del despacho y luego fue ratificada por el Senado. Su llegada consolidó al equipo cercano de Sheinbaum en el gabinete de seguridad, un espacio disputado con las Fuerzas Armadas.

Desde entonces, su exposición pública ha sido casi nula. Fue rostro en los informes sobre la tragedia en el Tren Interoceánico, que cobró 14 vidas. También apareció para presentar su plan estratégico ante el Senado. Sólo ha tenido una participación en las conocidas conferencias matutinas. Sin embargo, en aquella ocasión Sheinbaum pidió que no le preguntaran sobre asuntos de la FGR.

EL PARARRAYOS

Quien sí aparece es Ulises Lara. Fue el encargado de la fiscalía capitalina cuando Godoy no logró repetir en el cargo. También cargó con la polémica de su titulación exprés en el Instituto Cúspide, registrada un día antes de asumir la fiscalía local.

Luego vino el episodio de Javier Corral, cuando Lara acudió a un restaurante en la colonia Roma y evitó que agentes de Chihuahua concretaran la detención del exgobernador. Ese antecedente lo mostraba como operador acostumbrado al choque político.

Ahora Lara es fiscal especial en la FGR y vocero de facto en los casos más tóxicos. Ha dado posicionamientos sobre el caso Rocha Moya, Enrique Inzunza y compañía, además del caso Chihuahua.

LOS INCENDIOS

El caso Sinaloa es el más delicado. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, los 10 funcionarios o exfuncionarios señalados habrían conspirado con líderes del Cártel de Sinaloa a cambio de apoyo político y sobornos. Desde entonces, Sheinbaum ha respondido que faltan pruebas suficientes para una detención provisional.

En Chihuahua, la FGR investiga la presencia de agentes estadounidenses en un operativo contra un narcolaboratorio. Se han realizado entrevistas a decenas de funcionarios y revisión de acreditaciones, permisos y cadena de custodia. En todo eso, Lara fue el rostro público.

LA PROTEGIDA

Genera muchas dudas la ausencia de la Fiscal de Hierro de Sheinbaum en los casos más complicados de su sexenio. Justo cuando debe comunicar con claridad lo que ocurre en Sinaloa y Chihuahua.

Proteger a Godoy puede tener sentido político para Palacio Nacional. Es una aliada directa de Sheinbaum que puede caer en el fuego cruzado de acusaciones que surgen desde Estados Unidos. Sin embargo, la FGR es uno de los pilares de la procuración de justicia en México. Tenerla escondida mientras da la cara un operador polémico manda pésimas señales.

"¿Por qué creer más en las instituciones de justicia de los Estados Unidos que de México?", decía Sheinbaum hace unos días. Esa pregunta se responde sola cuando deciden mantener a Godoy fuera del ojo público. Resulta irónico que una de las encargadas de proteger a los mexicanos ahora sea la protegida.

EL DATO INCÓMODO

El gobierno de Sheinbaum admite que echar atrás la reforma de pensiones de 2007 costaría recursos equivalentes a 20 puntos del PIB. Si ya sabían que no había dinero, ¿entonces por qué lo prometieron en campaña? Engañaron a los integrantes de la CNTE, no hay más.