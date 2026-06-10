Los negociadores del T-MEC

Detrás de la discusión pública existe una disputa mucho más profunda: quién controlará las cadenas de suministro de América del Norte en un contexto marcado por la rivalidad entre Estados Unidos y China. Los grupos de poder detrás de la renegociación ya están moviendo piezas; empresas, sindicatos, gobiernos y sectores estratégicos disputan el control del tratado que sostiene más de 1.8 billones de dólares en comercio regional.

Negociación estratégica del T-MEC fuera de los reflectores

Mientras buena parte del sector empresarial mexicano sigue concentrado en el tipo de cambio, la inflación o las tasas de interés, comenzó una de las negociaciones más delicadas para el futuro económico de Norteamérica: la revisión política y estratégica del T-MEC.

El tratado, que reemplazó al TLCAN en 2020, estableció una cláusula de revisión obligatoria hacia 2026, y aunque estamos frente a una revisión, no una renegociación integral, los principales grupos de poder de la región ya están presionando para modificar reglas en sectores clave como automotriz, energía, agricultura, tecnología, semiconductores y comercio digital.

Para México, el momento es decisivo, considerando que se convirtió en el principal socio comercial de Estados Unidos, superando a China, lo que alteró el equilibrio político y económico regional. Hoy, Washington busca garantizar que la integración manufacturera favorezca su seguridad nacional, mientras grupos empresariales estadounidenses presionan para reducir riesgos regulatorios en México, especialmente en energía y Estado de derecho, aunque crece la presión por los riesgos políticos.

Grupos de poder que influyen en la revisión del T-MEC

1. La Casa Blanca y el Congreso de Estados Unidos

El principal centro de poder sigue estando en Washington, y utilizan el T-MEC como instrumento industrial y geopolítico. El Congreso, particularmente legisladores de estados manufactureros como Michigan, Ohio y Pennsylvania, influye directamente en las exigencias hacia México.

Su prioridad es proteger empleos estadounidenses, fortalecer cadenas regionales y evitar que China utilice a México como plataforma indirecta de exportación.

2. Los sindicatos estadounidenses

Los sindicatos han incrementado su poder en esta negociación. Organizaciones laborales vinculadas al sector automotriz y manufacturero presionan para elevar salarios mexicanos y endurecer mecanismos laborales.

Su influencia creció porque el Partido Demócrata convirtió el tema laboral en eje central de política comercial, al grado que hoy una de las amenazas de aranceles recae en el "trabajo forzado".

3. Las grandes corporaciones de Norteamérica

Empresas automotrices, tecnológicas, energéticas y agroindustriales participan activamente en el diseño de posiciones gubernamentales. Gigantes manufactureros buscan estabilidad regulatoria, infraestructura y reglas claras para acelerar la relocalización o nearshoring.

Las compañías estadounidenses instaladas en México también operan como grupos de presión para evitar conflictos comerciales mayores.

4. El gobierno mexicano y los sectores industriales nacionales

México defiende principalmente tres frentes: acceso preferencial al mercado estadounidense, atracción de inversión y soberanía energética, aun cuando hay muchos temas de fondo por impulsar.

El sector privado mexicano, particularmente el automotriz, agroexportador y el manufacturero, busca evitar medidas proteccionistas que reduzcan competitividad o compliquen integración regional.

Lo que realmente está en juego para México

La revisión del T-MEC definirá mucho más que reglas comerciales; ya que está en juego la posición estratégica de México dentro del nuevo orden industrial de Norteamérica.

Si el país logra mantener certidumbre jurídica, fortalecer la infraestructura y alinearse a las nuevas prioridades regionales, podría consolidarse como el mayor receptor de inversión manufacturera del continente durante la próxima década, esto ya está claro, pero falta avanzar en que se consolide internamente, no sólo a partir del T-MEC, sino mediante lo que vaya requiriéndose política y económicamente.

Pero existe también un riesgo evidente: que las tensiones políticas, energéticas o laborales deterioren la confianza de inversionistas y abran espacio para nuevas barreras comerciales impulsadas desde Washington.

El mensaje para empresarios y tomadores de decisiones es claro: el T-MEC dejó de ser únicamente un tratado comercial, y ya funciona como una plataforma de seguridad económica regional donde convergen intereses políticos, industriales y geoestratégicos, además de los señalamientos en materia de seguridad y migración.

La revisión se encuentra en un momento crítico en el que estamos al borde de que se cierre sin ratificación y vayamos a las revisiones anuales, no porque todo esté mal, sino como estricta medida de presión y negociación desde Estados Unidos, por lo que es necesario ver adelante y entender hacia dónde se mueve el poder en Norteamérica, porque ahí está la clave de las ventajas en inversión, expansión y posicionamiento estratégico.

¿México está preparado políticamente para defender su posición como el centro manufacturero de América del Norte?