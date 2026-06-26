Exhiben la farsa

La insistencia de Félix Salgado por ser candidato terminó exhibiendo la farsa. Morena dice que sus "coordinadores estatales" no son candidatos, pero Citlalli Hernández dejó claro que tampoco pueden ser familiares de gobernadores en funciones. Entonces la pregunta cae sola. Si la coordinación no equivale a candidatura, ¿por qué impedirle competir? Así, el caso Guerrero destapó la simulación del proceso interno. La figura sólo sirve para adelantar definiciones electorales sin llamarlas campañas, saltándose las reglas.

Legislar por Zoom... por si las dudas

Siete minutos bastaron para confirmar que Enrique Inzunza sigue presente en el Senado... aunque a varios kilómetros de distancia. El legislador, señalado por autoridades de Estados Unidos por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa, reapareció por videoconferencia para opinar sobre la Ley General de Justicia Cívica e Itinerante, ofrecerse a "arrastrar el lápiz" y proponer cambios a la iniciativa. Al terminar, recibió un protocolario "gracias por su participación" y nada más. Después, Javier Corral prefirió practicar el deporte nacional de pasar la responsabilidad: "Pregúntenle a él", respondió cuando le cuestionaron por qué Inzunza apareció en Zoom. Curioso desenlace para alguien con quien, apenas unas semanas antes, había compartido mesa y conversación en un restaurante.

¿Y la soberanía?

La entrega de 26 camionetas y ocho vehículos todo terreno por parte de Estados Unidos a la División de Operaciones Fronterizas de Sonora coincide con el endurecimiento de la estrategia estadounidense en la frontera. Mientras la DEA colocó a los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación como su principal objetivo en el combate al fentanilo, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, afirmó sin más que los cárteles controlan toda la franja fronteriza mediante "plazas". Menos mal que el donativo fue a Alfonso Durazo y no a un mandatario de oposición, pues de lo contrario la bandera estaría lista para lanzarse desde el edificio más alto de Hermosillo.

Garantía del bienestar

No pasaron ni tres días. El lunes se entregó la renovada Línea 2 del Metro; el miércoles, por "decreto", la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reabrió la estación Zócalo y el jueves por la mañana la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que la obra había quedado en perfectas condiciones. Horas después, la realidad les llevó la contraria: una falla obligó a suspender durante más de una hora el servicio entre Xola y San Antonio Abad. El Metro apenas publicó un mensaje en redes sociales para informar que retiraba un convoy averiado. A los usuarios, ni servicio alterno ni mayores explicaciones. Después de los 2 mil 200 millones de pesos invertidos, ya no quedan muchas excusas. Ojalá, al menos, la obra tenga garantía.

Apertura binacional

La recepción del rey Felipe VI en Palacio Nacional trasciende el protocolo. La reunión coloca nuevamente a México y España en una ruta de diálogo directo después de un periodo marcado por tensiones políticas derivadas del debate sobre la memoria histórica y la relación entre ambos Estados. Más que una visita ceremonial, el encuentro proyecta la intención del gobierno mexicano de mantener abiertos los canales con uno de sus principales socios europeos. Ya era hora de deshacer el entuerto.