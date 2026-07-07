Fármacos hechos con IA

Durante décadas, el desarrollo de un medicamento avanzó a un ritmo lento que requería muchas pruebas y ensayos controlados en laboratorios, así como capacidad humana para procesar información.

Cada nueva terapia o tratamiento requería años de investigación, miles de experimentos y enormes inversiones. Sin embargo, ahora, la inteligencia artificial introduce un cambio de naturaleza distinta pues amplía la capacidad de los científicos para explorar hipótesis, relacionar evidencia y acelerar descubrimientos.

El resultado inmediato serán mejores tratamientos, pero el cambio verdaderamente trascendente aparecerá en la manera en que la humanidad produce conocimiento sobre la vida y justo cómo ésta se altera a partir de esa nueva brecha.

Ese contexto explica la relevancia del lanzamiento de Claude Science por Anthropic la semana pasada. Se trata de la plataforma que reúne literatura científica, bases de datos biomédicas, herramientas para biología estructural, análisis genómico, programación y documentación reproducible dentro de un mismo entorno de investigación.

El sistema acompaña la formulación de hipótesis, el diseño experimental, el análisis de resultados y el registro de cada paso para facilitar la validación posterior. En términos prácticos, la inteligencia artificial comienza a integrarse al flujo cotidiano del trabajo científico.

El proyecto tiene como antecedente la adquisición de Coefficient Bio, una empresa especializada en biología computacional y descubrimiento de fármacos mediante inteligencia artificial.

La operación incorporó investigadores con experiencia en el diseño computacional de terapias y fortaleció una apuesta que trasciende el desarrollo de modelos de lenguaje.

Con esto, Anthropic busca integrar infraestructura computacional, conocimiento científico y talento especializado dentro de una misma plataforma. Esa combinación abre la posibilidad de participar en prácticamente todas las etapas previas al desarrollo clínico de un medicamento.

Dicha infraestructura tendrá influencia sobre la velocidad con la que se generan descubrimientos y, en consecuencia, sobre la capacidad de innovación de los países.

Para el historiador israelí Yuval Noah Harari esta convergencia entre inteligencia artificial y biotecnología constituye una de las transformaciones más profundas del siglo XXI porque amplía la capacidad humana para intervenir sobre los procesos fundamentales de la vida.

En sus análisis, la medicina representa únicamente una parte del fenómeno. Las mismas herramientas que aceleran el desarrollo de tratamientos también pueden facilitar el diseño de organismos, ampliar la medicina personalizada y modificar la relación entre conocimiento biológico y poder.

Por esa razón, Harari insiste en la necesidad de construir mecanismos internacionales de gobernanza capaces de acompañar una tecnología cuyo impacto trasciende las fronteras nacionales.

Una preocupación complementaria aparece en los planteamientos de Mustafa Suleyman, cofundador de DeepMind y actual director ejecutivo de inteligencia artificial de Microsoft. Suleyman considera que la inteligencia artificial puede impulsar avances extraordinarios en medicina, energía, agricultura y nuevos materiales.

Ese potencial exige una estrategia de contención sustentada en controles de acceso, estándares de seguridad, supervisión pública y cooperación internacional. Su argumento parte de un principio simple: cuanto mayor sea la capacidad de una tecnología para transformar el mundo físico, mayor deberá ser la capacidad de las instituciones para dirigirla de manera responsable.

Anthropic decidió, de momento, restringir el acceso a las capacidades biológicas más avanzadas de Claude Science y plantea que sólo investigadores e instituciones previamente verificadas puedan utilizarlas. Esa decisión refleja la magnitud del desafío. Sin embargo, ningún protocolo puede garantizar que un usuario autorizado nunca cambie sus intenciones, que un sistema permanezca siempre bajo control o que capacidades cada vez más poderosas no terminen por difundirse.

La historia de la tecnología muestra que toda herramienta transformadora acaba expandiendo su alcance mucho más allá de sus creadores.

Ahí convergen las advertencias de Yuval Noah Harari y Mustafa Suleyman. La inteligencia artificial aplicada a la biología promete prolongar vidas y acelerar curas; también puede reducir las barreras para diseñar agentes biológicos, concentrar un poder científico sin precedentes y abrir una carrera geopolítica por el control de la vida misma. La revolución comenzará con mejores medicamentos. Su verdadero legado dependerá de que la gobernanza avance con la misma velocidad que la ciencia.