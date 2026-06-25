Funcionarios mundialistas

El Mundial ya empezó a exhibir a funcionarios en horario laboral. En Puebla, el regidor José Manuel Durán, del PSI, se conectó a distancia a una sesión de la Comisión de Juventud y Deporte mientras veía el Portugal contra Uzbekistán. Olvidó cerrar el micrófono y se escuchó cuando celebró un gol con grosería incluida. Luego dijo que fue una "conversación privada" y ofreció disculpas. Incluso el video de la sesión ya fue editado. La pregunta queda abierta para todo el país. Cuántos servidores públicos estarán viendo partidos mientras cobran por trabajar.

Bien vigiladas

El Gobierno de la Ciudad de México intentó ser "condescendiente" con las madres buscadoras. Un día sí y el otro también, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, repetía que se garantizaría el derecho de unos a manifestarse y de otros a transitar libremente. Horas antes del partido del Tri, incluso, lo reiteró en entrevista con un noticiario de televisión. Y lo "cumplió". Envió al subsecretario de Concertación Política, Prevención y Buen Gobierno, Juan José García Ochoa, a "negociar" con ellas; sólo permitió el ingreso de medio centenar al entorno del Estadio Ciudad de México, sin medios de comunicación, vigiladas y escoltadas. Así, la libre manifestación también tuvo filtro, cupo y supervisión oficial, para un colectivo que siempre aclaró que no quería entrar al estadio, sólo que los ayuden a buscar a sus desaparecidos.

Prueba no superada

Más allá de si la entrevista atribuida a Carlos Monsiváis era auténtica o una ficción editorial, el punto relevante es otro: la libertad de expresión también protege el error. Para eso existen la rectificación, el derecho de réplica y las vías legales, no la descalificación desde el poder. La Presidencia tiene todo el derecho de responder, desmentir e incluso exhibir una mala práctica periodística; lo que resulta preocupante es cuando el aparato institucional más poderoso del país convierte esa respuesta en un ejercicio de estigmatización contra quienes resultan incómodos.

Misterioso sobre

Vaya incertidumbre que causó la llegada de un misterioso oficio de la Unidad de Inteligencia Financiera al Instituto Nacional Electoral (INE), porque, aunque no se reveló su contenido y se manejó con todo sigilo, podría impactar en el registro de algunos de los cuatro nuevos partidos que fueron aprobados la víspera en la Comisión de Prerrogativas y Partidos Políticos. Por ello, para este jueves, se prevé una muy larga y candente sesión, en la que seguramente las acusaciones entre partidos políticos, y los que aspiran a serlo, estarán a la orden del día... como siempre.

Hay prioridades

Sólo dos semanas duró la conferencia jurídica de la Presidencia encabezada por Luisa María Alcalde. El experimento prometía convertirse en un contrapeso narrativo frente a las críticas al gobierno, pero terminó derrotado por un adversario que ningún estratega de comunicación parece haber previsto: un partido de la Selección Mexicana. Porque en México podrá suspenderse una conferencia presidencial, una sesión legislativa o, si nos organizamos mal, hasta el Apocalipsis; pero cuando rueda el balón, la agenda pública pide tiempo fuera. La solemnidad constitucional puede esperar noventa minutos, más el agregado.