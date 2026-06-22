La diplomacia del acceso

Señal: el G7 discute acceso aliado a modelos avanzados de IA

Tendencia: la soberanía tecnológica depende de pertenecer a redes de confianza

Buena parte de la conversación sobre inteligencia artificial hasta ahora había girado alrededor de un eje: regulación. Cómo evitar sesgos, proteger datos, asignar responsabilidades y establecer límites a una tecnología que avanza más rápido que las instituciones. Esa discusión sigue siendo necesaria, pero esta semana apareció una pregunta más decisiva: el acceso a los modelos más avanzados.

En la cumbre del G7 en Évian, los líderes de las principales economías democráticas no sólo discutieron inteligencia artificial entre gobiernos; también incluyeron a ejecutivos de Anthropic, OpenAI y Google, empresas que desarrollan algunos de los modelos más avanzados de IA. La escena es relevante, no porque los empresarios hayan sustituido a los Estados, sino porque los Estados reconocen que una parte crítica del poder tecnológico ya no está dentro de sus ministerios, sino en laboratorios privados capaces de producir capacidades con impacto en seguridad, competitividad económica y defensa.

Hasta hace poco, el gran cuello de botella de la IA parecía estar en los semiconductores. Quien controlara los chips, la capacidad de cómputo y los centros de datos tendría ventaja sobre quienes dependieran de otros para acceder a esa infraestructura. Aunque esa lógica sigue vigente, el G7 mostró una segunda capa del problema: lo crítico ya no sólo es el hardware, sino también quién está habilitado para usar modelos avanzados.

La discusión sobre esquemas de acceso para "socios confiables" a modelos de frontera estadounidenses revela que la IA empieza a moverse hacia una lógica parecida a la de tecnologías de doble uso. No se trata simplemente de vender una herramienta digital en un mercado abierto, sino de decidir qué países, empresas o instituciones pueden usar ciertas capacidades, bajo qué condiciones y con qué supervisión.

Esto cambia la naturaleza del debate. La inteligencia artificial deja de parecerse a una aplicación y empieza a parecerse a una infraestructura estratégica. No todos los actores tendrán acceso a las mismas capacidades. No todos estarán sentados en la mesa donde se definan excepciones.

La pregunta incómoda aparece de inmediato: si incluso los aliados del G7 necesitan negociar acceso a ciertos modelos estadounidenses, ¿qué margen tienen los países fuera del club?

Para México, esa pregunta debería ser central. El país forma parte de una de las regiones económicas más integradas del mundo. Sus cadenas productivas, exportaciones y manufactura están profundamente conectadas con Norteamérica; pero formar parte de una región económica no garantiza formar parte de una región cognitiva. Podemos estar dentro del tratado comercial y quedar fuera de los circuitos donde se decide quién accede a la inteligencia más avanzada.

La diferencia no es abstracta: si la IA se convierte en infraestructura transversal para proteger redes eléctricas, detectar ciberataques, automatizar manufactura, diseñar medicamentos o acelerar investigación científica, quedar fuera de los modelos más poderosos significa operar con una brecha creciente de capacidad.

Por eso la soberanía tecnológica ya no puede entenderse únicamente como tener leyes propias, servidores propios o discursos de autonomía. En una era de capacidades restringidas, soberanía también significa construir condiciones para ser confiable: reglas claras, protección de datos, ciberseguridad, energía suficiente, talento especializado, instituciones técnicas y una diplomacia capaz de negociar acceso sin reducirse a dependencia.

México ya habla de inteligencia artificial, semiconductores, centros de datos y supercómputo; pero la conversación todavía suele quedarse en anuncios o regulación. Lo que el G7 sugiere es que la siguiente etapa será más exigente: pertenecer a redes donde la confianza técnica y política determine el acceso.

La nueva geopolítica de la inteligencia no se decidirá sólo por quién inventa los modelos, sino por quién puede usarlos y bajo qué reglas. En ese mundo, la soberanía no consiste en aislarse ni en proclamar independencia tecnológica. Consiste en evitar que la llave de acceso siempre esté en manos de otros.

Guillermo Ortega Rancé

@ortegarance