Huyen del "Morenatanic"

Alejandro Moreno encontró nueva imagen para golpear a Morena: el "Morenatanic". Tras versiones del New York Times sobre presunta colaboración de morenistas con Estados Unidos en investigaciones contra otros cuadros de la ´4T´, Alito dijo que el barco guinda ya empezó a hundirse. Su apuesta política es instalar que el caso de narcopolítica ya no sólo viene de Washington, sino desde dentro del propio Morena. Con ello, el PRI busca convertir las filtraciones en narrativa de derrumbe: unos acusando a otros para salvarse. En esa lectura, el problema de Morena ya no sería la oposición. Serían sus propios sobrevivientes.

Son rumores, son rumores

Ante las especulaciones y listas que circulan por internet, la Comisión de Elecciones de Morena dejó en claro que no ha definido todavía el criterio de paridad de género en las 17 gubernaturas en las que habrá elecciones el próximo año. Esta definición, cuando se tome, será fundamental para el adelantado proceso guinda, en unos comicios que marcarán el mapa electoral del país. Y es que además de las gubernaturas, estarán en juego la Cámara de Diputados y 31 Congresos estatales, además de miles de presidencial municipales.

Elefante biodiverso

El gobierno federal ahora "revisará" el Fondo para la Biodiversidad, ese mecanismo privado que financia actividades de la Conabio, porque alguien finalmente recordó que mover recursos públicos con estructuras opacas suele levantar preguntas incómodas. Claudia Sheinbaum dice que Alicia Bárcena ya está analizando el esquema y que los resultados se darán cuando termine la revisión. Qué alivio. Nada transmite más tranquilidad que enterarse de que apenas están verificando cómo funciona un sistema que llevaba años operando. La biodiversidad seguramente agradece que el elefante reumático siga operando ciertas cosas.

Segundas intenciones

Bajo el pretexto de la fiesta mundialista, el alcalde en Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano, busca fortalecer su presencia política con actividades como la presentación de El Haragán y Cía., en una demarcación que históricamente ha sido un bastión electoral y donde la competencia por el espacio público es permanente. Tras la visita de la presidenta Sheinbaum al Fan Fest del Deportivo Hermanos Galeana durante el partido inaugural, la alcaldía reforzó la cartelera de actividades gratuitas para mantener la afluencia de aficionados. Después de todo, nada dice "prioridades" como montar un espectáculo -y no cualquiera- esperando que el aplauso también alcance para la propaganda.

Lluvias, basura y fervor mundialista

Las lluvias siguen haciendo campaña por su cuenta. Mientras la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que el principal reto para el partido de este martes será evitar que la basura vuelva a tapar las coladeras, después de que eso ocurrió el domingo en Paseo de la Reforma, la ciudad continúa acumulando "encharcamientos" que en varios puntos dejaron de ser simples charcos para convertirse en auténticas piscinas semiprofesionales. Aunque el gobierno desplegará cientos de trabajadores, cuadrillas y 832 contenedores para mantener la situación bajo control, por ahora la percepción ciudadana es otra: la capital parece estar menos bajo control que bajo el agua, un día sí y otro también.