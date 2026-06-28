Irán, el equipo "más oprimido del torneo", se marcha invicto

De cara al último juego de Irán disputado el viernes ante Egipto, medios iraníes reportaron que la estrella de la selección Mehdi Taremi y el asistente Saeed Alhoei fueron retenidos algunos minutos por las autoridades migratorias, sin un motivo aparente. Luego de un rato los soltaron y volaron a Seattle. Esa es la última anécdota del equipo "más oprimido del torneo".

"Esto no debe volver a ocurrir jamás", dijo, tras el empate 1-1 ante Egipto en la última fecha del grupo G, el seleccionador de Irán, Amir Ghalenoei, quien estalló también contra el presidente de la FIFA, Gianni Infantino (el mismo que le dio a Donald Trump, su amigo, un Premio de la Paz, pese a tener un frente abierto en Medio Oriente y ser declarado culpable de 34 delitos). Dijo que el mandamás del futbol debe "plantar cara" a Estados Unidos y acusó que los anfitriones (EU) han tratado a su equipo "de forma muy injusta".

"Sé que el señor Infantino ha hecho todo lo posible por minimizar los problemas, pero fue el anfitrión quien no se portó bien con nosotros", dijo Ghalenoei en la rueda de prensa posterior al partido ante los egipcios.

Ahí mismo lanzó otro dardo: "Insto a la FIFA a que no permita que los anfitriones traten a los equipos y jugadores de la misma manera en el futuro. Espero que el señor Infantino tome cartas en el asunto ante este tipo de comportamiento".

Como se sabe, Irán tiene su base en Tijuana ante las restricciones migratorias de Estados Unidos. El equipo además viaja incompleto a sus juegos a la Unión Americana. A los responsables de comunicación, analistas y otros miembros del personal necesarios para realizar tareas como gestionar los cambios durante los partidos les denegaron la visa y se deben quedar en México a ver los partidos.

Taremi criticó la gestión de la FIFA y mencionó a los 11 altos funcionarios a quienes se les negó la entrada a Estados Unidos. "Desde el principio, este Mundial ha sido un desastre. La FIFA tiene que solucionar todos los problemas, pero lamentablemente este no lo ha podido resolver desde el principio. El señor Infantino vino a nuestro vestuario después del primer partido y dijo: ´esto es solo el comienzo´. Pero la fase de grupos termina mañana y no tenemos aquí a nuestro personal de logística, no tienen visa. ¿Cómo es posible?", señaló el delantero, quien remató: "Nadie nos ayuda".

Al preguntársele si existía la sensación de que Estados Unidos y la FIFA querían que Irán quedara fuera del torneo, el delantero del Olympiakos respondió: "Tenemos que luchar contra todo. No sé qué quiere o sabe la gente, pero desde nuestra perspectiva, sí, creo que les gustaría".

Luego del primer partido de Irán en el Mundial ante Nueva Zelanda, Infantino visitó el vestuario de Irán y les dijo a los jugadores: "Son más fuertes que todo". El entrenador Ghalenoei, que ha descrito a Irán como el equipo "más oprimido" del Mundial, indicó que el presidente de la FIFA ha hecho todo lo posible por ayudarlos, pero, en definitiva, poco ha cambiado desde que comenzó el torneo.

Pese a las desigualdades que Irán ha vivido en el torneo, terminó invicto el Mundial, tras empatar ante Nueva Zelanda, Bélgica y Egipto. Culminó en tercer lugar de su grupo y se quedó a nada de clasificar a los dieciseisavos de final, quedando en la novena posición de los terceros lugares (pasaron los ocho primeros). Nada mal para un equipo que tuvo que remar contra sus rivales y las fobias de la Casa Blanca.