La cortina de Marina

Mientras que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, enfrenta una tormenta por la filtración de conversaciones en las que presuntamente busca colaborar con autoridades estadounidenses para evitar una posible extradición, vuelve a escena el caso de Ernesto Ruffo Appel. Fue la propia mandataria quien, en septiembre de 2025, aseguró que el exgobernador panista estaba entre los investigados por un presunto caso de huachicol fiscal. Ruffo respondió entonces que Ingemar, empresa de la que es socio, aunque no accionista mayoritario, sólo realizaba el papeleo para importar combustible desde Texas y que Aduanas tenía la responsabilidad de revisar el contenido de los trenes. Ese mismo 9 de septiembre, Omar García Harfuch aclaró que no existía una orden de aprehensión. Hoy la FGR lo detuvo y la declaración de Marina vuelve a circular. Casualidad, dirán algunos; otros se preguntan si el momento también ayuda a que los reflectores cambien discretamente de dirección.

¿Y dónde está el piloto?

Durante 10 meses nadie supo quién era el piloto. Lo extraditaron, lo interrogaron y cruzó la frontera sin que apareciera en el radar de la investigación. Ahora resulta que sí era el hombre que llevó al Mayo Zambada a Estados Unidos. Como una vieja película cómica de los ochenta nadie supo dónde estaba el piloto. El misterio duró hasta que alguien revisó el expediente completo. Más que una investigación, parecía una búsqueda del tesoro, con el mapa guardado en el mismo cajón.

Directo a buzón

Mientras los migrantes siguen enfrentando detenciones, deportaciones y, en algunos casos, la muerte durante operativos del ICE, en el Senado mexicano también hubo movimiento... epistolar. El senador y presidente de la Comisión de Asuntos de la Frontera Norte, Juan Carlos Loera de la Rosa, decidió responder a la crisis con 613 cartas dirigidas a legisladores de Estados Unidos, confiando en que el intercambio de correspondencia abra las puertas a una reunión binacional. Habrá que esperar si las misivas cruzan la frontera con mayor rapidez que las soluciones. Al menos, el Servicio Postal ya recibió una tarea legislativa; los migrantes, en cambio, siguen esperando algo más que cartas: acciones concretas y una defensa efectiva del Estado mexicano.

A otro circo

Claudia Sheinbaum mandó a la CNTE a debatir en la conferencia de la tarde, pero con una paradoja: ese espacio, que tiene menor reflector que la mañanera, ni siquiera se convocó esta semana en su día habitual. Después de recordar que la Coordinadora la dejó plantada en dos ocasiones, la Presidenta dejó claro que su conferencia matutina no será la tribuna para el choque magisterial. La factura política sigue ahí y el gobierno también administra el terreno donde se libra la disputa.

Para la selfie

A los panistas les encanta presentar denuncias penales y demandas ante órganos administrativos, pese a saber que no tienen la menor posibilidad de prosperar porque las fiscalías General de la República y de Justicia de la CDMX, así como las contralorías están controladas por Morena. Ahora, diputados federales, locales y la dirigencia en la CDMX se alistan para presentar otra denuncia ante la FGR, por el nuevo accidente en el Tren Interoceánico. Parecería que sólo es escenografía para la foto.