´La culpa es del PRI´

El PAN salió de Coahuila con una derrota de las que obligan a mirarse al espejo, pero prefirió explicar el golpe culpando a su alianza con el PRI. Jorge Triana aseguró que el partido quedó invisible, que la gente dejó de verlos y que el voto contra Morena se concentró en el tricolor. El diagnóstico tiene algo de cierto, pero también mucha evasión. Nadie obligó al PAN a esconder su marca durante años. Ahora hablan de reestructuración, identidad y ruta propia. Pero lo hacen después de quedar borrados y con riesgo de padecer lo mismo en 2027.

Reconocer la derrota

Antonio Attolini hizo algo que la dirigencia nacional de Morena evitó en Coahuila: reconocer la derrota. Mientras Ariadna Montiel habló de irregularidades como el QR-gate y Ricardo Monreal acusó "elección de Estado", el candidato por el Distrito 9 de Torreón aceptó que los números no le dieron. También era difícil negarlo, porque perdió casi tres a uno frente al PRI. Aun así, dejó lección al partido nacional. La derrota en Coahuila no se explica sólo con presuntos fraudes. Se explica por perder tres años en peleas internas y poco trabajo de territorio.

Quién lo viera

Vicente Fox pasó a la historia como el hombre que en el 2000 sacó al PRI de Los Pinos después de 71 años de hegemonía. Ahora, 26 años después, la política mexicana regala una de esas vueltas que parecen escritas por un guionista con gusto por la ironía: el mismo Fox felicitó al PRI de Alejandro Moreno por impedir que Morena sumara una sola curul en el Congreso de Coahuila. Quien alguna vez celebró el fin del priismo hoy aplaude su capacidad de resistencia. El viejo adversario se convirtió en aliado circunstancial; el partido que prometió jubilar terminó siendo útil para contener a un rival mayor. La política tiene memoria corta, pero sentido del humor largo.

Un descubrimiento

Claudia Sheinbaum dejó claro que Olinia no pretende convertirse en ooootro proyecto sostenido únicamente por recursos públicos. La apuesta, explicó, es atraer capital privado para construir un modelo de producción mixto que combine la participación del Estado con la capacidad de inversión, innovación y escalamiento de empresas privadas. Vaya, descubrieron que producir autos es un poco más complejo que presentar diapositivas muy optimistas en una conferencia matutina, sobre todo en un país cuyo gobierno, contrario al discurso oficial, parece empeñado en ahuyentar a quienes podrían poner su lana en el país.

Como esté, se inaugura

Clara Brugada iniciará este martes una especie de gira relámpago para cortar listones antes de que arranque el Mundial. La jefa de Gobierno anunció que comenzará "muy temprano", a las 10:30 de la mañana. El objetivo: entregar de una vez estaciones remodeladas del Metro, rutas de electromovilidad, festivales futboleros y hasta el ajolote reubicado. La prisa parece haberse convertido en el principal criterio de operación, porque si algo dejó claro la conferencia es que, a dos días de la inauguración, importa más llegar a tiempo a la foto que garantizar que todas las obras funcionen sin pendientes ni correcciones de última hora.