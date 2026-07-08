La emperatriz de Veracruz

Rocío Nahle tuvo que recular. Tras presumir la remodelación del Palacio de Gobierno por más de 60 millones de pesos, dejó entrever que uno de los salones llevaría el nombre de la primera gobernadora de Veracruz. Es decir, el suyo. La reacción fue inmediata, por lo que ayer negó entre risas que fuera a hacerlo. Y qué bueno que lo hace, pues el horno no está para bollos. Veracruz arrastra violencia contra periodistas, incluido el asesinato reciente de Roxana Berenice Guzmán, y urgencias públicas más graves que bautizar salones.

Otro alcalde mundialista de Morena

Sheinbaum critica a políticos mundialistas, pero hay morenistas que la ignoran. Jacobo Rodríguez, alcalde morenista de Piedras Negras, apareció en Miami para "cumplir su sueño" de ver a Messi en el Argentina contra Cabo Verde. Era día laboral. Antes había dicho que estaba en Ciudad de México gestionando recursos ante el IMSS y el DIF. Tras las críticas, aseguró que pagó con dinero propio. Aunque la explicación no apagó el fuego, pues regidores de oposición ya presentaron denuncia ante la Contraloría Municipal. Piden revisar si hubo ausencia sin permiso, posible desvío de recursos, cohecho y conflicto de interés ya que viajó con proveedores vigentes del Ayuntamiento

¿Nepotismo sindical?

La entrega de la remodelación de las estaciones Bellas Artes, Hidalgo y Allende de la Línea 2 del Metro, encabezada por la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y el director del sistema, Adrián Rubalcava, dejó una escena que difícilmente pasó desapercibida. Entre los invitados fue presentado Fernando Espino júnior, quien acudió en representación de su padre, Fernando Espino Arévalo, líder sindical desde hace casi 50 años. La escena inevitablemente alimenta la pregunta: ¿se trata simplemente de una representación protocolaria o del inicio de un relevo generacional cuidadosamente preparado? En tiempos en que el discurso oficial condena el nepotismo y la herencia de cargos, el sindicalismo parece conservar intacta una de sus tradiciones más longevas: que el apellido siga ocupando el lugar principal.

Cuidar las formas

El proceso de fiscalización parece haber encontrado un atajo. La Auditoría Superior de la Federación abrió dos auditorías forenses sobre la remodelación de la Línea 2 del Metro, las revisiones más exhaustivas que realiza ese órgano. Adrián Rubalcava, director del STC, estimó que surgieron a partir de la intervención de un diputado federal tras las publicaciones sobre los presuntos sobrecostos en la obra. Si esa fue la ruta, el proceso legislativo simplemente no apareció: no se conoció acuerdo, pronunciamiento ni trámite parlamentario alguno que respaldara esa gestión. Mientras tanto, las auditorías revisarán contratos, proveedores y el costo de cada material utilizado.

Round de sombra

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, festejó la decisión de un tribunal electoral de señalar al senador Gerardo Fernández Noroña por violencia política en razón de género contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz. En su florido lenguaje, el priista dijo que el legislador morenista, al que calificó como "mugroso", representa lo peor de la política mexicana. Espetó que "esta rata llevaba mucho tiempo creyéndose intocable y, finalmente, la realidad le está pasando la factura". Falta organizar la ceremonia de pesaje y la revancha entre estos dos está más que lista.