La globalización negociada

Señal: EEUU y China negocian económicamente después de años de aranceles y desacople

Tendencia: la globalización avanza con balance entre interdependencia y geopolítica

Durante años, el mundo habló del desacople entre Estados Unidos y China como si fuera inevitable. Las cadenas de suministro comenzaron a reorganizarse, aparecieron conceptos como nearshoring y friendshoring, y gobiernos y empresas empezaron a prepararse para una economía global menos integrada.

Pero esta semana ocurrió algo interesante. Después de años de confrontación comercial y tecnológica, Washington y Pekín volvieron a sentarse a negociar mecanismos para estabilizar parte de su relación económica. Los acuerdos todavía son limitados y las tensiones siguen ahí. Sin embargo, el solo hecho de que ambas potencias necesiten volver a negociar ya revela algo importante: separarse completamente resulta mucho más difícil de lo que parecía.

Reuters contó esta semana la historia de una fábrica china de juguetes que ayuda a entender mejor el momento actual. La empresa produce mercancía para gigantes estadounidenses como Walmart y Target. Cuando comenzó la nueva ola de aranceles entre ambos países, la viabilidad misma del negocio empezó a ponerse en duda. Los márgenes se comprimieron, clientes estadounidenses comenzaron a reevaluar pedidos y la compañía pasó meses explorando cómo mover parte de su producción a Vietnam para sobrevivir.

El problema no era solamente para la fábrica china. Mover operaciones implicaba rehacer proveedores, logística, certificaciones y tiempos de entrega. Del otro lado, las cadenas estadounidenses también enfrentaban el riesgo de mayores costos, retrasos y menor disponibilidad de mercancía. La relación llevaba años construyéndose y ninguna de las partes podía reemplazar rápidamente a la otra sin asumir costos importantes.

Una tregua comercial temporal entre Washington y Pekín motivó a la empresa a detener su decisión de mover operaciones y gracias a eso sobrevivió.

El relato parece pequeño, pero refleja el gran costo acumulativo que ha tenido la guerra comercial sostenida en los últimos años. ¿Cuántas empresas en China, Estados Unidos, México, Vietnam o India estarán atravesando exactamente la misma incertidumbre? ¿Cuántas lograron adaptarse y cuántas simplemente dejaron de existir en el intento?

La historia ayuda a entender algo más profundo: el desacople entre economías rivales puede ser políticamente deseable, pero económicamente mucho más costoso y complejo de ejecutar de lo que parecía.

Durante décadas, la globalización funcionó bajo una lógica relativamente simple: los mercados organizaban las cadenas globales buscando eficiencia y los gobiernos intervenían de forma limitada. Pero cuando las cadenas de suministro empiezan a definir capacidad militar, acceso tecnológico o estabilidad económica, dejan de ser simplemente un asunto de mercado. Los chips empiezan a alterar balances militares, los minerales críticos se convierten en instrumentos geopolíticos y la inteligencia artificial comienza a verse como infraestructura estratégica.

Ahí los Estados empiezan a recuperar protagonismo. No para sustituir al mercado, sino para administrar vulnerabilidades estratégicas que el mercado por sí solo ya no puede absorber. Aparecen subsidios industriales, restricciones tecnológicas, controles de exportación, política energética y supervisión sobre cadenas consideradas críticas para la seguridad nacional.

Eso también ayuda a entender algo que México empieza a experimentar de manera cada vez más visible. El nearshoring no eliminó la relación económica entre Estados Unidos y China; en muchos casos simplemente redistribuyó geográficamente partes de la cadena. Muchas manufacturas que hoy cruzan por México siguen dependiendo indirectamente de componentes, capital o procesos industriales vinculados a China.

Quizás esa sea la verdadera señal de época: el mundo intentó desacoplarse... y descubrió loprofundamente integrado que ya estaba.

Guillermo Ortega Rancé

@ortegarance