La muerte del T-MEC

Aunque digan que no, o lo minimicen, esta es una mala noticia para México.

Y es que Estados Unidos decidió no renovar el T-MEC "en su forma actual", por lo que el tratado entrará a una etapa de revisiones anuales. Si bien el acuerdo seguirá vivo por varios años, la decisión golpeará las inversiones de largo plazo.

Desde el oficialismo, se ha culpado al proteccionismo de Trump, y razones no faltan. Quiere más fábricas en su país, reglas más duras para sectores estratégicos, menos insumos chinos y más control sobre lo que produce México y Canadá. Aunque Morena le regaló pretextos.

El ACUERDO

El T-MEC es el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá. Sustituyó al TLCAN y entró en vigor en 2020. No sólo regula las exportaciones. También fija reglas para inversión, comercio digital, vehículos, energía, derechos laborales, aduanas, compras públicas y solución de controversias, entre otros.

Y para efectos prácticos representa un piso económico para millones de empleos, fábricas, exportaciones e inversiones. Alrededor del 80% de las exportaciones mexicanas descansa en ese marco.

Así tal cual, México depende muchísimo de ese tratado, aunque Palacio Nacional prefiera hablar como si la economía obedeciera lo que se dice en las conferencias matutinas.

Si los tres países aceptaban extenderlo en la revisión sexenal, la vigencia brincaba hasta 2042. Como Washington no aceptó, vienen revisiones anuales hasta 2036. Vaya mensaje para una empresa que piensa invertir a diez o quince años.

LOS PRETEXTOS

Ahí entra la parte que Morena no quiere reconocer. Trump ya venía con ganas de tronar el tratado desde hace tiempo, pero el gobierno federal terminó por abrirle la puerta con alfombra de bienvenida incluida.

El primer flanco fue el Poder Judicial, donde varios especialistas ya habían advertido de los riesgos para la certidumbre jurídica y la confianza de inversionistas que planteaba la reforma judicial.

Sobre todo porque el árbitro, que debe resolver pleitos sobre contratos, acuerdos, permisos e inversiones, ahora también entra a la arena electoral. Vaya problema para un país que ofrece certeza y estabilidad.

El segundo flanco es la energía. IMCO advirtió que el fortalecimiento de CFE y Pemex a costa de la inversión privada, los retrasos en permisos y la desaparición de reguladores autónomos podían chocar con compromisos del T-MEC.

Entre esos reguladores estaban la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH).

Y servían para poner reglas técnicas y limitar decisiones políticas en sectores estratégicos. Al desaparecerlos para sustituirlos por oficinas menores, México le dio a Washington otra excusa para decir que aquí las reglas dependen demasiado del gobierno en turno.

LA FACTURA

Sheinbaum puede decir que el T-MEC beneficia a los tres países. Tiene razón. Norteamérica compite mejor integrada que separada.

Pero no puedes decir que defiendes la soberanía económica sin tribunales confiables, aduanas limpias, energía suficiente, carreteras seguras y reglas confiables.

El T-MEC seguirá vivo, pero ahora enfrenta una muerte lenta, y la certeza de largo plazo quedó herida. Esa herida puede costar inversiones, empleos y poder negociador. También puede reducir margen frente a empresas que necesitan decidir dónde producir.

Si cada año vuelve la amenaza de revisión, México perderá cada vez más atractivo económico. Y no sólo lo pagarán las empresas, también los trabajadores y sus familias.

EL DATO INCÓMODO

Dicen que primero los pobres, pero el nuevo Poder Judicial despidió a 43 abogados del Instituto Federal de Defensoría Pública que hacían investigaciones socioeconómicas para apoyar defensas legales de personas vulnerables. Si tienes un problema con la ley, hoy tendrás menos respaldo técnico y más abandono institucional en tribunales federales.