La narcoelección de Sinaloa de 2021

Sheinbaum fue cuestionada esta semana sobre la validez de la elección de Sinaloa de 2021, donde ganó Rubén Rocha Moya, hoy acusado en Estados Unidos junto con otros nueve funcionarios y exfuncionarios por presuntos vínculos con el narco.

VALIDACIÓN

Su defensa fue que la elección había sido validada cuando Lorenzo Córdova presidía el INE y que nunca hubo pruebas contundentes.

Ese argumento deja varios problemas. Primero, la declaración final de validez no correspondió al INE, sino al Tribunal Electoral de Sinaloa. De acuerdo con la ley local, es el tribunal que realiza el cómputo final y declara gobernador electo.

Pero hay un pequeño detalle. De acuerdo con El Universal, el proyecto de validez fue elaborado por Aída Inzunza Cázares, hermana de Enrique Inzunza, hoy senador de Morena y también incluido en la acusación estadounidense.

Además, el tribunal local no dijo que la jornada fuera limpia. Se acreditaron actos de violencia en varias casillas. Si bien no se acreditaron hechos suficientes para anular el resultado, no se puede negar lo que ocurrió ese día.

JORNADA VIOLENTA

Y es que la elección no fue un día de campo. De acuerdo con Animal Político, entre el 5 y el 6 de junio fueron secuestrados al menos nueve operadores electorales del PRI y Morena. También se documentó que Paola Gárate, entonces candidata a diputada local por la alianza PRI, PAN y PRD, fue privada de la libertad por hombres armados.

En Ahome y Guasave se registraron casillas vandalizadas, robo de urnas, agresiones contra funcionarios de casilla, cierre anticipado de centros de votación y presencia de comandos armados. De acuerdo con reportes de la Junta Local del INE, hubo 51 urnas robadas en distritos del norte del estado.

La candidata del PRI, Guadalupe Iribe Gascón, abandonó la contienda en Badiraguato tras el secuestro de su hermano. La fiscalía sinaloense habló de 44 carpetas derivadas del proceso, con delitos como privación ilegal de la libertad, amenazas y robo de urnas.

CONSECUENCIAS

La trampa discursiva de Sheinbaum está en reducir todo a si la elección fue anulada o no. Una cosa es que el tribunal no haya tirado el resultado. Otra es usar esa validación para borrar secuestros, urnas robadas y comandos armados.

Pero el problema en el que estamos hoy también tiene su origen en la candidatura de Rocha Moya, porque incluso llegó a reconocer que no ganó la encuesta interna de Morena y que López Obrador decidió hacerlo candidato. Desde ahí está la responsabilidad política de quienes lo pusieron en la boleta.

Los hechos violentos en la elección de 2021 tampoco activaron una revisión política seria dentro de Morena. Años después, surgió una guerra criminal tras la captura del Mayo. Además, la fiscalía de Sinaloa armó un montaje alrededor del asesinato de Héctor Melesio Cuén que no se pudo sostener. Aun así, Rocha siguió en el cargo.

Sólo pidió licencia cuando llegó la acusación de Estados Unidos. Incluso después de eso, Palacio Nacional y Morena lo defendieron con argumentos de presunción de inocencia y debido proceso sin asumir el costo.

Hay una frase conocida: sólo se comete un error y todo lo demás son consecuencias. El error fue imponer a Rocha como candidato. Las consecuencias fueron una elección marcada por violencia, Sinaloa sometida a una guerra criminal, funcionarios con acusaciones graves y Estados Unidos usando el caso para someter al gobierno mexicano.

EL DATO INCÓMODO

La Suprema Corte rechazó atraer los casos del colapso de la Línea 12, donde murieron 26 personas, y la agresión con ácido contra María Elena Ríos. La Corte habla de derechos, pero ante casos sensibles decidió no entrarle.