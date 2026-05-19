La traición de Open AI

Ayer un jurado de nueve personas en Oakland tardó menos de dos horas en desestimar la demanda de 150 mil millones de dólares que Elon Musk había interpuesto contra los cofundadores de OpenAI. Dos horas para un caso que llevaba años construyéndose y que planteaba una de las preguntas más incómodas del momento: ¿puede una organización fundada para el beneficio de la humanidad convertirse en un activo corporativo de un billón de dólares sin que nadie tenga que responder por esa transformación?

La respuesta procesal fue que sí puede, y eso debería ser preocupante más que cualquier cosa que Musk haya hecho o dejado de hacer durante el juicio.

OpenAI nació con un mandato extraordinariamente ambicioso: desarrollar inteligencia artificial en beneficio de toda la humanidad, con una estructura sin fines de lucro diseñada precisamente para que ningún interés privado capturara ese proceso. Lo que existe es diferente en cada dimensión que importa.

Hoy, es una compañía bajo la influencia dominante de Microsoft, que invirtió 10 mil millones de dólares y obtuvo una posición que ningún documento fundacional anticipaba. Es una organización dirigida por un CEO, Sam Altman, que confirmó durante el juicio, por primera vez, que posee acciones de la compañía que supuestamente administra en nombre de todos.

Es una entidad que avanza hacia una salida a bolsa que podría ser una de las más grandes de la década, construida sobre tecnología que sus propios fundadores dijeron que no debía pertenecer a nadie en particular. Ninguno de esos hechos fue refutado en la sala. Lo que el jurado decidió es algo más estrecho y más técnico: que Musk esperó demasiado para objetarlos, y que esa demora fue suficiente para cerrar la puerta.

Los plazos de prescripción existen para preguntarle a quien demanda: si esto te importaba tanto, ¿por qué esperaste? El equipo de Musk no pudo demostrar que la comprensión del problema llegó dentro del plazo legal, tarea complicada por un tuit del propio Musk de 2020 donde expresaba exactamente esas preocupaciones.

La jueza Yvonne Gonzalez Rogers tampoco facilitó el ambiente. Cuando el juez le pidió que permaneciera disponible durante la recta final del proceso, Musk voló a China, dejando a sus abogados defender una causa que él mismo describía como urgente sin su cliente presente. Los abogados de Altman señalaron ese hecho en sus alegatos finales con una economía devastadora, y el jurado tardó dos horas en sacar sus conclusiones.

Pero el error procesal no cancela el problema de fondo, y esta semana hay un riesgo real de que la victoria de Altman se lea como una exoneración de algo que el jurado nunca tuvo que evaluar. La pregunta sobre si OpenAI traicionó su mandato fundacional no desaparece porque quien la formuló cometió errores estratégicos que le costaron el caso.

La distancia entre lo que OpenAI prometió ser y lo que OpenAI es hoy es real, está documentada en cada decisión corporativa de la última década, y sigue sin respuesta institucional seria. Ningún veredicto sobre plazos de prescripción la cierra, y ninguna salida a bolsa la resuelve.

Sam Altman salió del tribunal y felicitó a su equipo por la última versión de ChatGPT, OpenAI continúa su camino hacia la bolsa y Musk, hasta el cierre de este texto, no ha publicado nada.

Lo que ninguno de esos pasos resuelve es si una organización puede redefinir su misión, su estructura y sus incentivos mientras sigue invocando el lenguaje de su mandato original. Musk tenía razón en señalarlo, pero fue soberbio en ausentarse y sus errores de cálculo le costaron el juicio.

Que OpenAI haya ganado un juicio no le da la razón. Será indispensable ver hacia adelante si el debate se reabre y si, sobre todo, los jueces van más allá y tocan el fondo del asunto... ya sin pretextos.