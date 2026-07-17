La tregua mundialista de la CNTE terminó

A pocos días de la final del Mundial, varias secciones de la CNTE volvieron a las calles de la Ciudad de México.

Las secciones 9, 10, 11 y 60 protestaron este jueves y acusaron a la SEP, al ISSSTE y a la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México de incumplir acuerdos laborales y mesas de seguimiento pactadas tras la huelga de junio.

Sheinbaum buscó encauzar el conflicto antes del torneo. Su gobierno reabrió negociaciones, presentó propuestas y anunció recursos para atender necesidades educativas en Oaxaca. Tras 19 días de huelga y plantón, la CNTE se replegó, aunque mantuvo sus demandas centrales.

Y menos de un mes después, la tregua terminó.

PROMETER NO EMPOBRECE

La demanda central sigue siendo derogar la Ley del ISSSTE de 2007. Esa reforma cambió buena parte del modelo colectivo de pensiones por cuentas individuales, donde cada trabajador acumula recursos para su retiro. La CNTE también exige modificar jubilaciones, basificarinterinos, homologar prestaciones y desaparecer la Usicamm.

Durante la campaña, Sheinbaum prometió revertir las reformas pensionarias de 1997 y 2007, de Ernesto Zedillo y Felipe Calderón, respectivamente.

Ya en el gobierno, dijo que no existen recursos suficientes para volver al esquema anterior. Martí Batres calculó un costo superior a 7 billones de pesos, alrededor de 20 puntos del PIB.

Ese cálculo explica la resistencia del gobierno federal, pero también exhibe la irresponsabilidad de la promesa que hicieron en campaña. El gasto pensionario ya consume cerca de 2 billones de pesos al año y seguirá creciendo. Así que Sheinbaum debe explicar por qué prometió una reforma si sabía el costo que implicaba.

A modo de premio de consolación, el gobierno federal ofreció fortalecer Pensionissste, crear una aseguradora pública, reducir de manera gradual la edad de retiro y revisar deudas del Fovissste. La CNTE respondió que esas medidas dejan intacta la ley de 2007. Se metieron en´camisa de once varas´ al prometer algo así.

LA PAUSA DEL MUNDIAL

El Mundial representó una pausa para la negociación. Sheinbaum aseguró en mayo que buscaría evitar una huelga y garantizar la realización del torneo. En junio, el gobierno aceleró reuniones, ofreció plazas para Oaxaca, abrió una ruta legislativa y buscó bajar la tensión alrededor del Estadio Azteca para no chocar con los partidos mundialistas.

Para el 20 de junio, la CNTE levantó el plantón. Reforma publicó que el gobierno de Sheinbaum destinó 800 millones de pesos para el retiro magisterial. La mandataria lo negó y aseguró que eran recursos para educación en Oaxaca, destinados a nuevas plazas y mejoras escolares. Aun así, volvieron las marchas para exigir los compromisos incumplidos.

CONTROL DE LAS PLAZAS

Desaparecer la Usicamm es una de las ofertas de gobierno, pero representa una decisión con serias implicaciones. Esa unidad regula el ingreso, los ascensos, los cambios de adscripción y otros movimientos docentes.

Darle el poder de repartir plazas a dirigencias sindicales es empeorar el favoritismo, control político, opacidad y premios por lealtad en nuestro sistema educativo. Ya de por sí es un problema.

Y todavía falta explicar qué pasó con Proceso Columbo, el maestro indígena que perdió la vista durante una protesta. Morena llegó al poder condenando la represión contra docentes. Así que también debe investigar a sus propias autoridades, identificar quién disparó, sancionar a los responsables y mostrar las grabaciones que casualmente tampoco aparecieron.

EL DATO INCÓMODO

Y hablando de educación, el IMCO advierte que dos de cada tres escuelas necesitan agua, drenaje, electricidad o internet. El presupuesto subió a 58 mil millones, pero sin criterios claros terminará repartido sin resolver lo básico para millones de alumnos.