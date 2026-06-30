¿Llegaron todas?

La frase "llegamos todas" acompaña a Claudia Sheinbaum desde que asumió la Presidencia. Pero el caso de Víctor Rodríguez Padilla vuelve a poner a prueba esa consigna.

No hablamos de cualquier persona. Sheinbaum lo nombró director de Pemex, una de las instituciones más importantes del Estado mexicano. Lo sostuvo pese a malos resultados y después anunció que seguiría dentro del gobierno federal como director del Instituto Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL).

Y, a diferencia de otros perfiles vinculados a facciones morenistas, él pertenecía al círculo claudista. Son varios golpes a la narrativa presidencial en un solo caso.

EL CASO

Este fin de semana, María Felicia Jiménez, esposa de Rodríguez Padilla, hizo público un video donde ella es agredida frente a su pequeño hijo. Al ser cuestionada ese mismo día, Sheinbaum le ofreció apoyo, pero no realizó ahí una condena enérgica ante el hecho.

Después vino una aclaración innecesaria de la Secretaría de Energía. Dijo que Rodríguez Padilla nunca fue formalmente titular del INEEL. Sheinbaum también "lo aclaró" en su conferencia matutina.

El detalle es que el propio instituto lo presentó como su nuevo director general. Hay boletín y fotos. Tampoco olvidemos el video donde la mandataria anuncia su salida de Pemex y su llegada al Instituto. ¿Qué necesidad de intentar desmarcarlo del gobierno federal?

SALIDA TARDÍA

Sheinbaum pidió que se aplique la ley en su caso, sin embargo, Rodríguez Padilla debió irse del gobierno desde hace mucho. Su paso por Pemex ya venía seriamente cuestionado entre metas de producción incumplidas, pérdidas millonarias y varios accidentes en la Refinería Dos Bocas.

También está el derrame petrolero en el golfo de México. Durante semanas, autoridades negaron la responsabilidad de Pemex, incluida Sheinbaum. Después tuvieron que aceptar que la fuga venía de instalaciones propias.

Además, tampoco hay que perder de vista que Víctor Rodríguez intentó renunciar varias veces y que Sheinbaum lo convenció de quedarse. O sea, fue alguien que la propia Presidenta decidió mantener.

¿Y LA SECRETARÍA?

La Secretaría de las Mujeres condenó los hechos y anunció acompañamiento para María Felicia Jiménez. Eso es correcto. Pero también revive otro pendiente. La dependencia lleva meses sin titular formal porque Citlalli Hernández se fue a realizar tareas partidistas de Morena.

Laura Itzel Castillo fue anunciada como nueva titular, pero llegará hasta septiembre porque todavía preside el Senado. En medio de un caso de alto perfil, la secretaría creada para poner al centro los derechos de las mujeres opera sin un liderazgo claro. Por cierto, Latinus reveló que Víctor fue su asesor cuando ella fue consejera independiente del Consejo de Administración de Pemex. Qué dilema.

Y es una buena noticia que María Felicia tendrá respuesta institucional, pero también es cierto que tuvo que hacer público el video porque desconfiaba de las instituciones y temía que protegieran a Víctor. Eso nos recuerda que las policías, fiscalías y juzgados son espacios de revictimización e injusticia para las mujeres.

Tampoco olvidemos los pendientes de Morena. Ahí está Cuauhtémoc Blanco, denunciado por intento de violación por su media hermana y señalado por agresiones contra su esposa. También Félix Salgado Macedonio, con varios señalamientos de abuso.

"Llegamos todas" exige empezar por limpiar en casa, pero también debe valer para todos los partidos. Cero tolerancia sin cuidar trayectorias ni pretextos.

EL DATO INCÓMODO

En el Parlamento Infantil, Estefanía Juárez, niña de quinto de primaria en Culiacán, dijo a diputados federales que la violencia en Sinaloa se convirtió en un monstruo que los acecha todos los días. Pidió policías, escuelas seguras, parques libres de violencia y atención psicológica. ¿Qué más tiene que pasar?