No me ayudes, comadre

Mientras Claudia Sheinbaum intenta sostener un equilibrio en la relación con el gobierno de Donald Trump, Manuela Obrador Narváez decidió echarle más gasolina al incendio. En un mitin de Morena en Palenque, la prima de López Obrador llamó al presidente de Estados Unidos "tirano misógino" y "tipo asqueroso". El problema no es sólo el insulto. Manuela Obrador es delegada del Bienestar en Chiapas, es decir, funcionaria federal. Una cosa es movilizar a la base. Otra, regalarle municiones al vecino más incómodo.

Piden alianza total

Ricardo Monreal ya vio el riesgo de que la ´4T´ llegue dividida en 2027. Por eso pidió a aspirantes y partidos dejar intereses personales, de grupo o corriente para competir juntos en las 17 gubernaturas. El mensaje va directo al Verde en San Luis Potosí, donde ya perfilan ir solos con Ruth González, esposa del gobernador Ricardo Gallardo. Monreal sabe que Morena no puede dar por segura ninguna candidatura ni ningún estado. También pidió que gobernadores saquen las manos del proceso interno. Así, el llamado a la alianza total no es más que un análisis electoral para evitar derrotas evitables.

Hora de bajarse del barco

La Comisión Permanente de este miércoles parecerá más una oficina de servicios escolares que un órgano legislativo. Senadores y diputados harán fila para pedir licencia justo antes de que Morena abra el lunes las ´inscripciones´ para quienes buscan convertirse en coordinadores estatales de la defensa de la transformación, un nombre largo para evitar decir precandidatos. Félix Salgado Macedonio, Beatriz Mojica, Lorenia Iveth Valles, Graciela Domínguez, Raymundo Vázquez, Jasmine María Bugarín y Waldo Fernández tramitarán su salida temporal del Congreso. Porque en la política mexicana primero se solicita la baja, luego se recorre el estado y después se descubre la vocación de servicio.

Todos coludos o todos rabones

Magistrados electorales de varias entidades de la República demandaron a los legisladores federales el derecho a reelegirse en los comicios de 2028, tal como se hizo en el caso de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde la Cámara de Diputados advirtieron que, así como se hizo una reforma en el caso de los magistrados federales, ellos también tienen el derecho a contender por mantenerse en sus cargos más tiempo. Advirtieron que la justicia electoral local contiene el 95.5 por ciento de los asuntos que se resuelven en esta materia y necesitan certeza.

Cuando el río suena...

Esteban Moctezuma dejó Washington sin hacer ruido, pero tampoco sin destino. Desde que Sheinbaum confirmó en abril que Roberto Lazzeri lo relevaría como embajador en Estados Unidos, el exsecretario de Educación empezó a moverse antes de que hubiera vacante: primero apuntó a Lisboa, luego el nombre apareció ligado a Bruselas. Sin decreto, sin boletín, sin nombramiento formal, salvo versiones que circulan en los pasillos donde las mudanzas se saben antes que los comunicados. Veremos