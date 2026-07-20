Marina del Pilar: entre cortinas de humo y contradicciones

Marina del Pilar Ávila volvió a enredarse con un nuevo audio difundido por el periodista Héctor de Mauleón. En la grabación acepta reunirse en Panamá con quienes se presentaban como enlaces de autoridades estadounidenses. También pregunta si puede acudir con sus abogados.

Ya en el audio anterior, la gobernadora de Baja California ofrecía cooperar y hablar de lo escuchado en las mesas de seguridad. Después redujo todo a un trámite para recuperar su visa de turista. Sin embargo, se escuchaba claramente su miedo a ser extraditada, su ofrecimiento como informante para el FBI y su disposición a reunirse fuera de México.

Reducirlo a un tema migratorio es sólo un intento de distractor.

LAS CONTRADICCIONES

Ante la abrumadora evidencia, Marina mejor reconoció que la voz era suya. Después calificó los audios como manipulados, pero nunca precisó qué frase fue alterada. Lo que sí se escucha claramente es cuando ofrece "cómo apoyar, cómo cooperar" a extranjeros.

También acusó a Jaime Bonilla, exgobernador de Baja California por Morena, de tenderle una trampa. Pero Bonilla llevaba tiempo llamándola "narcogobernadora". Aun así, Marina aceptó reunirse con él y escuchar a las personas que le presentó. ¿Cómo confías en alguien que ya te acusaba públicamente de vínculos con el narco?

Como parte de su defensa, intenta mostrarse como una ingenua engañada por su antecesor. Eso tampoco la salva. Si de verdad cayó en la trampa, entonces una gobernadora fronteriza habló durante meses con desconocidos, ofreció cooperación, planteó compartir información y aceptó una cita fuera del país sin verificar quiénes eran. Para esquivar una acusación grave, termina retratándose como inepta para gobernar un estado.

EL CASO RUFFO

Justo cuando aumentaba la presión sobre Marina del Pilar, Morena y Sheinbaum, la FGR detuvo a Ernesto Ruffo, exgobernador de Baja California y primer gobernador panista en la historia de México. El golpe viene cargado de simbolismo: cayó una figura histórica de la principal oposición y quedó vinculada al huachicol fiscal, el peor escándalo de Morena que ya supera al saqueo de Segalmex.

No podemos hacernos los ingenuos, como lo hace Marina del Pilar, y fingir que la detención de Ruffo carece de intención política. Sobre todo porque Morena intenta vincular el huachicolfiscal con el PAN, y Somos México, justo cuando la gobernadora estaba contra las cuerdas. Sheinbaum, por supuesto, negó cualquier uso político durante su conferencia matutina en Tulum.

EL BLINDAJE FEDERAL

Tampoco podemos minimizar el papel elegido por el gobierno de Sheinbaum. La primera reacción de la mandataria fue asegurar que Marina del Pilar no sabía con quién hablaba, mientras que Omar García Harfuch sostuvo que los audios no permiten concluir que hubo una entrega de información confidencial. Con esto, intentaban evitar que el foco público se centrara en el ofrecimiento de información que sí planteó la gobernadora.

Y justo cuando ocurría la final entre España y Argentina, Marina publicó otro video para responder a cosas que los audios nunca afirmaron. Dijo que nunca entregará información y que jamás se reunió en Panamá. Pero las grabaciones exhiben otra cosa: ofreció contar lo escuchado en las mesas de seguridad y aceptó dar seguimiento a una cita fuera de México.

Conforme se acerquen las elecciones estadounidenses de noviembre, llegarán nuevas filtraciones y señalamientos sobre Morena. Ya veremos cuántos videos o audios surgen, quiénes son señalados, así como cuántas cortinas de humo y maromas necesitarán para negar lo evidente.

EL DATO INCÓMODO

El IPN pide 10 mil 500 millones de pesos adicionales para terminar 2026 y cubrir internet, insumos, limpieza e infraestructura. Mientras tanto, Tren Maya y Mexicana siguen recibiendo subsidios millonarios.