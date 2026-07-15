Marina del Pilar: traidora a la patria

Marina del Pilar está en medio de un nuevo escándalo tras un nuevo audio difundido por Héctor de Mauleón en El Universal, y que sería parte de la trama de "narcopolítica" que ha perseguido a Morena desde hace meses.

El audio exhibe cinco puntos graves. Primero, la gobernadora de Baja California teme una posible extradición. Segundo, reconoce reuniones previas con el FBI, otras agencias y el Departamento de Justicia. Tercero, ofrece colaborar con todo lo que pueda saber. Cuarto, pone sobre la mesa información escuchada en reuniones de seguridad. Quinto, acepta abrir una ruta de contacto mediante su abogado Michael Nadler, el cual había negado por cierto, y propone reunirse en México.

SU DEFENSA

Después vino el comunicado oficial. Marina del Pilar reconoció que los audios son reales, pero que serían fragmentos de una conversación privada con personas que se presentaron como agentes o intermediarios de autoridades estadounidenses, pero que nunca lo acreditaron.

Esa explicación sólo la enreda más, porque muestra a una gobernadora que aceptó hablar sobre asuntos de seguridad nacional con desconocidos y les ofreció información reservada.

El artículo 123 del Código Penal Federal contempla supuestos de traición a la patria ligados a la entrega de información a actores extranjeros. El comunicado tampoco explicó quién hizo la llamada, quién facilitó el contacto, qué documentos se ofrecieron ni si hubo entregas previas.

EL BLINDAJE

El caso de Marina del Pilar ya venía cantado. The New York Times relató hace unas semanas que políticos mexicanos, varios ligados a Morena, buscaron acercarse a autoridades estadounidenses para ofrecer información sobre otros funcionarios. Sheinbaum desestimó lanota en aquella ocasión; sin embargo, el audio de Marina termina por colocar a una gobernadora de Morena entre los políticos sospechosos de ser informante.

Ayer, Sheinbaum respaldó a la gobernadora y repitió que las personas de la llamada no habían acreditado de dónde eran. También pidió investigar los hechos, pero sin estar totalmente convencida o comprometida de ello. Omar García Harfuch minimizó el caso al decir que la información de las mesas de seguridad no es crítica.

Sheinbaum además comparó el audio con el caso de Maru Campos, señalada por permitir la participación de agentes extranjeros en un operativo contra una megafábrica de drogas. Así que,para Morena, el caso Chihuahua es traición a la patria, y el de Baja California es solamente una conversación privada con gente desconocida.

Además, Sheinbaum cuestionó con qué intención se filtró esta llamada, lo cual es una clara referencia a las críticas de injerencia extranjera contra Estados Unidos tras los casos de Rocha Moya, Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

MÁS AUDIOS

Ricardo Monreal ahondó en esa ruta. Dijo que Marina fue víctima de espionaje porque la llamada era real y habría sido obtenida de forma ilegal. También le aconsejó presentar una denuncia penal por la filtración. Falta saber contra quién: Héctor de Mauleón, El Universal o quienes grabaron la conversación, como el FBI. Monreal anticipó que vendrán más audios. Vaya forma de reconocer la gravedad de la situación.

Yo, con todo esto, me quedo con la frase que dijo Sheinbaum en el Monumento a la Revolución. "Vienen por unos, luego por otros". Pues ya están llegando los otros. Y como decía López Obrador, "¡ánimo, que lo mejor es lo peor que se va a poner!".

EL DATO INCÓMODO

Por cierto, allá en 2022, el exgobernador Jaime Bonilla acusó a Marina del Pilar de pactar con el CJNG y copiar el esquema de seguridad de García Luna. Cuatro años después, audios sobre contactos con agencias de EU y temor a extradición reactivan esas denuncias en redes sociales.