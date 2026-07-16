Mejor ingenua que traidora

Marina del Pilar Ávila eligió el menor de los males. Tras los audios donde ofrece información de seguridad a supuestos interlocutores de Estados Unidos, la gobernadora dijo que cayó en una trampa tendida por Jaime Bonilla. Según su versión, confió en su antecesor para gestionar una reunión por su visa revocada. Su argumento de defensa la deja como ingenua, por no decir otro adjetivo, pero busca alejarla de una acusación mayor: traición a la patria. Bonilla negó todo y recordó que son adversarios abiertos. Además, el pleito amenaza la alianza Morena-PT en Baja California, y eso no lo han medido.

Lapsus oficiales

Hace apenas un año y cinco meses, el 11 de febrero de 2025, en la conferencia matutina y frente a la presidenta Sheinbaum, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó que Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias el Jando, era piloto de Los Chapitos y había participado en el traslado de Ismael el Mayo Zambada a Estados Unidos. Ahora resulta que, cuando fue entregado a ese país el 27 de febrero de 2025, la Fiscalía General de la República supuestamente no conocía ese vínculo. La memoria oficial parece sufrir lapsos muy selectivos: primero lo anuncian en cadena nacional y después aseguran que nadie lo sabía.

Extraña los reflectores

Gerardo Fernández Noroña volvió a buscar cámara. Ahora propone que la presidencia de la Mesa Directiva del Senado dure todo el periodo legislativo o, por lo menos, dos años. Argumenta que uno resulta insuficiente por la carga y complejidad del cargo. La propuesta llega después de un año que dejó ese puesto y perdió buena parte del reflector institucional que lo acompañaba. El legislador morenista asegura que busca continuidad en los trabajos. Dentro del Senado algunos ven otra motivación: extender la vitrina que da la presidencia.

Adelantados es poco

Mientras para las 17 gubernaturas que estarán en juego en 2027 la Comisión de Elecciones de Morena sigue analizando las decenas de postulaciones a las "coordinaciones estatales en Defensa de la Transformación", en la Ciudad de México el nerviosismo ya cundió y empieza el éxodo de diputados locales que van en busca de otros cargos. De acuerdo con las previsiones de los morenistas, a mediados de septiembre saldrá la convocatoria para las 16 alcaldías y los 33 distritos, por lo que se prevé una oleada de legisladores que pedirán licencia para dedicarse a promoverse por toda la capital del país.

Feliz, feliz, feliz

Dicen que el dinero no compra la felicidad. Según la presidenta Sheinbaum, tampoco hacen falta millones de dólares, un pasaporte finlandés ni vivir frente a un fiordo. Basta con preguntarle al Inegi. La discusión, en realidad, no es si México es un país feliz. Es que aquí somos capaces de responder con un ocho de satisfacción mientras pasamos dos horas en el tráfico, discutimos con el SAT, sobrevivimos a la quincena y todavía alcanzamos a celebrar cuando la Selección mete gol. Quizá esa sea la verdadera ventaja competitiva del mexicano: convertir la resignación en buen humor. Porque, si algo demostró la encuesta, es que la felicidad también tiene un sentido del humor muy peculiar.