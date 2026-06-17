Sólo le faltó tomar las Malvinas

Llegó tarde, pero llegó a hacerse el hueco que se hizo a nivel de clubes en la historia de selecciones. Ayer, con otro partido maradoniano, el 10, Lionel Messi, igualó a Miroslav Klose como máximo goleador en la historia de los Mundiales. Tres goles a los 39 años.

Atrás -muy atrás- quedaron los reclamos, los insultos y la resistencia de un país que no lo sentía suyo porque creció, comió, mamó y se entrenó en Europa, pero Messi logró quitarse el peso de encima y, tras cuatro mundiales jugados, asumió el liderazgo de su equipo y lo llevó a conquistar la Copa del Mundo hace casi cuatro años.

Hoy el 10 despierta las expresiones que se ven en los videos de México 86 e Italia 90 cuando Diego Armando Maradona maravillaba a los suyos y extraños. Hoy, todos, propios y extraños, se rinden ante su imagen.

No sólo fueron los goles. Messi jugó como si desde diciembre de 2022 no hubiera pasado el tiempo. Como si aquella final ante Francia hubiese sido ayer. Sin esa explosividad de sus inicios en Barcelona, pero con la inteligencia espacial para seguir siendo un factor de desequilibro para cualquier defensa, así sea con dos bloques defensivos en 20 metros.

"Lionel Messi es bienvenido", dijo el alemán Klose, quien hasta ayer reinaba como máximo goleador de los Mundiales. Se dijo "encantado" de que el 10 igualara o superara el récord, que parece lo hará sin problemas con Jordania y Austria en el horizonte.

Además, romperá el récord de partidos ganados en un Mundial con su selección. También lo hará dejando atrás a Klose. El argentino llegó con 16 victorias a esta Copa del Mundo, tras haber sufrido una eliminación en octavos en 2018 y otra en cuartos en 2010. El alemán se retiró con 17 en cuatro Mundiales. Ya lo igualó.

También se convirtió en el jugador de mayor edad en anotar un triplete en un partido de la Copa Mundial.

Asimismo, aspira a superar el récord de asistencias totales en la historia de los Mundiales. Quien actualmente ostenta el récord es Fritz Walter, leyenda germana de los años 50, que entre los Mundiales de 1954 y 1958 hizo 10 asistencias totales: ocho en el primero -cuando fue campeón del Mundo venciendo a la entonces imbatible Hungría- y dos en el segundo. Así, Messi, ahora mismo con nueve, se encuentra a tan sólo una asistencia de igualar el récord y a dos de superarlo.

A ello se suman sus récords como el argentino con más partidos, más minutos y más participaciones mundialistas, además de ser uno de los pocos futbolistas capaces de marcar goles en distintas ediciones del torneo a lo largo de casi dos décadas.

Asimismo, en caso de que Argentina logre llegar a la final, el astro argentino igualará el récord que posee Cafú. El histórico lateral brasileño disputó tres finales consecutivas: Mundial 1994, Mundial 1998 y Mundial 2002 (ganó dos). El argentino, en tanto, ha jugado la de Brasil 2014 y la de 2022. A esa lista también podría sumarse Kylian Mbappé, quien ganó el Mundial en 2018 y perdió el título ante la Argentina del 10 en Qatar 2022.

Sus goles de ayer, dicho sea de paso, llevaron a la Albiceleste a mantener su etiqueta de invicta y llevarla a 41 partidos sin derrota de manera consecutiva.

A Messi no le hace falta nada en la lista... tal vez lo único que le quedaría pendiente al argentino es tomar las Malvinas, como lo deseó el otro 10, quien en 1986, en los cuartos de final ante Inglaterra, con el recuerdo de la guerra muy fresco, dijo que, como inspiración, "siempre pensábamos en las Malvinas".

X: @SergioBibriesca