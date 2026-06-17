Laguna Verde: un activo estratégico que no admite descuidos

En los últimos años, la discusión energética mundial ha vuelto a mirar hacia la energía nuclear. Países desarrollados y emergentes analizan la construcción de nuevos reactores, estudian tecnologías modulares de menor tamaño y extienden la vida útil de centrales que han demostrado operar de manera segura y confiable durante décadas.

México no participa activamente en ese debate. Sin embargo, posee un activo estratégico de enorme importancia para el sistema eléctrico nacional: la Central Nucleoeléctrica Laguna Verde.

Desde su entrada en operación, Laguna Verde ha aportado energía firme, continua y libre de emisiones directas de carbono. Su contribución a la generación nacional puede parecer modesta en términos porcentuales, pero su valor para la estabilidad y confiabilidad del sistema eléctrico es mucho mayor que lo que reflejan las estadísticas.

La operación de una central nuclear exige estándares excepcionalmente altos. Cada componente, procedimiento y actividad de mantenimiento se encuentra sujeto a rigurosos programas de supervisión y control. La seguridad y confiabilidad de estas instalaciones no son producto de la casualidad, sino del trabajo disciplinado de miles de profesionales y de una cultura organizacional basada en la prevención.

Precisamente por ello resultan preocupantes las versiones que circulan entre personal operativo y de mantenimiento respecto a restricciones presupuestales que podrían afectar actividades de conservación, modernización y capacitación. Desde el exterior resulta difícil evaluar el alcance real de estas inquietudes y no corresponde emitir juicios sin información completa. Sin embargo, cuando las preocupaciones provienen de quienes conocen de primera mano la operación de una instalación nuclear, merecen ser escuchadas con atención.

En la industria nuclear no existen los mantenimientos irrelevantes. Muchas de las actividades preventivas que se realizan diariamente no producen beneficios visibles para el público ni generan titulares. Su importancia radica precisamente en evitar que los problemas aparezcan. Cuando una instalación opera de manera confiable durante años, suele ser porque detrás existe una labor constante de inspección, sustitución de componentes, actualización tecnológica y fortalecimiento de procedimientos.

La experiencia internacional demuestra que las centrales nucleares pueden extender su vida útil mucho más allá de los plazos originalmente previstos. Estados Unidos, Francia, Canadá y otros países han logrado hacerlo mediante programas permanentes de inversión, modernización y fortalecimiento de capacidades técnicas. La edad de una central no es necesariamente un problema. El verdadero desafío consiste en mantenerla en condiciones óptimas.

Otro aspecto frecuentemente ignorado es el factor humano. La operación de una central nuclear requiere personal altamente especializado cuya formación demanda años de experiencia y entrenamiento. Los conocimientos acumulados por operadores, ingenieros, especialistas en mantenimiento y supervisores constituyen un patrimonio estratégico de enorme valor. La pérdida de experiencia, la insuficiente capacitación o la dificultad para atraer y retener talento calificado pueden convertirse en riesgos tan importantes como cualquier problema tecnológico.

La historia de la industria nuclear también ofrece lecciones importantes. Los incidentes más graves rara vez pueden atribuirse a una sola causa técnica. Con frecuencia aparecen asociados a deficiencias organizacionales, decisiones administrativas equivocadas, debilidades en la cultura de seguridad o insuficiencia de recursos destinados a actividades esenciales. No es casualidad que los organismos reguladores de todo el mundo insistan en mantener márgenes amplios de seguridad y una vigilancia permanente.

Laguna Verde representa una inversión nacional de enorme magnitud. También constituye una fuente de generación eléctrica confiable cuya importancia podría aumentar en un sistema que incorpora cantidades crecientes de generación renovable intermitente. Mientras la generación eólica y solar dependen de las condiciones meteorológicas, la generación nuclear proporciona energía firme y estable durante largos periodos de operación continua.

Descuidar su mantenimiento, su modernización o el desarrollo de su personal sería una decisión difícil de justificar desde cualquier perspectiva técnica, económica o estratégica.

México puede debatir en el futuro si necesita nuevas centrales nucleares o incluso pequeños reactores modulares. Pero antes de plantear esa discusión existe una tarea más inmediata y fundamental: asegurar que la única central nuclear del país continúe operando con los más altos estándares de seguridad, confiabilidad y excelencia técnica.

En materia nuclear, la mejor inversión siempre es la prevención. Y cuando se trata de un activo estratégico como Laguna Verde, la prevención no debe verse como un gasto, sino como una responsabilidad nacional.

@tincprou