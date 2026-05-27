México, en la línea de fuego

Los cinco riesgos globales que ya están redefiniendo el país

El mundo entró en una etapa distinta, con menor globalización, más fragmentación, presión política y mercados expectantes; se observa el riesgo de una guerra en Asia, elecciones en Europa o sequías en África, hechos que ahora suceden e impactan al peso, la inversión, empleo y seguridad energética de México.

¿Cuáles son los mayores riesgos para nuestro país?

1. Competencia geopolítica entre Estados Unidos y China.

La rivalidad entre ambos pasó de lo comercial a lo tecnológico, militar e industrial. Washington busca reducir su dependencia de cadenas de suministro chinas y relocalizar a sus socios estratégicos.

Para México esto representa una oportunidad histórica y un riesgo estructural al mismo tiempo, siendo el principal socio comercial de Estados Unidos, aunque con limitaciones en infraestructura, agua, inseguridad y energía. Es necesario acelerar la inversión energética, logística y Estado de derecho para fortalecer la posibilidad del nearshoring y evitar su migración hacia Vietnam, India o incluso Texas.

2. El proteccionismo y la presión sobre el TMEC.

El comercio internacional se transformó en política regional, Europa enfoca los subsidios en industrias estratégicas; Estados Unidos impulsa políticas industriales agresivas mediante la Inflation Reduction Act, y lospaíses priorizan la producción nacional.

México depende del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá, siendo que más del 80% de sus exportaciones va al mercado estadounidense, haciendo vulnerable al país frente a tensiones regulatorias, disputas enfocadas y cambios electorales en Washington.

El riesgo aumenta rumbo a la revisión formal del TMEC, que comienza hoy con Estados Unidos; sepresentarán prioridades y la USTR abrirá sus instrumentos de presión política. Para México, la prioridad es conservar acceso preferencial al mayor mercado del mundo.

Sabemos que no hay forma de concluir para el primero de julio todas las revisiones, por lo que ya se espera formalmente, una revisión anual.

3. Crisis climática y estrés hídrico.

El cambio climático se convirtió en un riesgo económico y de seguridad nacional, causando sequías prolongadas, olas extremas de calor y escasez de agua que afectan la producción agrícola, manufactura y consumo energético.

México enfrenta una vulnerabilidad particularmente delicada, siendo que estados como Nuevo León, Chihuahua y Baja California, actualmente claves para la relocalización, operan bajo creciente presión hídrica, por lo que la combinación de crecimiento industrial acelerado y disponibilidad limitada de agua podría convertirse en el principal cuello de botella del país.

Además, fenómenos climáticos extremos elevan presión fiscal sobre el gobierno, encarecen seguros y aumentan volatilidad alimentaria.

4. Inteligencia artificial y automatización

La IA transforma aceleradamente mercados laborales como sectores administrativos, manufactura avanzada, servicios financieros y atención al cliente con automatización masiva. Así, México puede convertirse en la plataforma manufacturera tecnológica para América del Norte, pero se requiere abatir el rezago educativo e impulsar la competitividad laboral, el talento digital, automatización y ecosistemas de innovación, mediante inversiones estratégicas, para lograr la productividad inteligente.

5. Volatilidad financiera global y riesgo político en Estados Unidos.

Los mercados internacionales entraron en una etapa de tasas de interés más altas, deuda récord y creciente incertidumbre. Habitualmente la desaceleración en Estados Unidos impacta inmediatamente a México vía exportaciones, remesas, turismo y tipo de cambio.

Las elecciones de medio término y las presidenciales estadounidenses representan un factor crítico, ya que podrían derivar en cambios en política comercial, migratoria, industrial, alterar flujos de inversión y comercioaceleradamente.

México además enfrenta vulnerabilidades internas en recaudación fiscal, presión sobre finanzas públicas y dependencia elevada del ciclo económico estadounidense, y aunque el peso ha mostrado resiliencia reciente, la estabilidad cambiaria depende en buena parte de factores externos.

Conclusiones

México tiene ventaja, pero no permanente, el nearshoring y la reconfiguración global favorecen al país, aunquedebe invertirse en infraestructura, energía y seguridad.

El mayor riesgo es la falta de ejecución interna. La oportunidad está en transformar incertidumbre en ventaja competitiva mediante instituciones sólidas y políticas industriales claras.

El país necesita una estrategia de largo plazo, no respuestas sexenales, para así definir si México se convierte en potencia manufacturera avanzada o sigue atrapado entre tensiones globales y debilidades estructurales.

¿Qué sectores mexicanos se están preparando ante los riesgos globales?