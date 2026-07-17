México no aprendió nada del Mundial

X: @SergioBibriesca

España tiene hasta 11 divisiones profesionales de futbol. Argentina tiene cinco. Francia tiene también cinco, aunque llegan a ser hasta 20 con ligas regionales. Inglaterra tiene cuatro divisiones profesionales y de ahí para abajo llegan a ser 24, con campeonatos regionales y semiprofesionales. Además, todos ellos tienen torneo de Copa, que pone frente a frente a un Real Madrid, PSG, Chelsea o River con un equipo de un pueblo que, en otro contexto, jamás podría llegar a un escenario de tal magnitud.

El sistema fomenta desarrollo, urgencia, necesidad y progreso. También da esperanza a los jóvenes. Saben que, con trabajo duro, constancia y dedicación, una buena actuación puede catapultarlos.

También premia a proyectos que desarrollan talento. Equipos cuyo poco presupuesto sirve para formar y vender y, sobre todo, castiga al mal trabajo, la mediocridad y el abandono de metas deportivas.

Esos cuatro países son los mejores del Mundial. Todos forman y desarrollan y generan una competencia feroz. Y en México... pues parece que todo lo que se debe hacer mal, se hace pie juntillas.

El miércoles, la Liga MX reglamentó la desaparición del ascenso y descenso en el futbol mexicano. Bravo. Queremos otros resultados y seguimos en plan descendente. Una lástima, pero no sorprende pese a todo, lo que sorprende es que el futbol mexicano siga generando ilusión y dinero.

Años de debate sobre un posible regreso del ascenso y descenso en el futbol mexicano han quedado sepultados. El dinero manda. El Club de Toby gobierna y lo demás da igual. "Es la economía, estúpido".

De acuerdo con lo establecido en el artículo 35 del Reglamento de Competencia de la Liga MX, la competición continuará sin contemplar el ascenso y descenso entre divisiones.

El documento, que generó rechazo en redes sociales, llega seis años después de que la Asamblea de la Liga MX aprobara, en abril de 2020, la suspensión temporal del ascenso y descenso, además de la transformación del extinto Ascenso MX en la actual Liga de Expansión MX. Según se dijo entonces, era una estrategia para brindar estabilidad económica a las instituciones tras los efectos provocados por la pandemia.

La controversia incluso escaló hasta el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), organismo que falló a favor de la Federación Mexicana de Futbol, aunque señaló que el ascenso deportivo debía restablecerse a partir de la temporada 2026-27. Pues da lo mismo. Mi negocio, mi liga, mis reglas. Yo mando.

Con qué objetivo competirán en el Ascenso. Lo mismo en Premier o la Liga TDP. El sistema no permite historias como Wrexham o Leipzig. Si quieres un lugar en el máximo nivel, paga. Si no, te jodes, aunque tengas un proyecto exitoso.

Cuál es la urgencia para los de primera división. El fogueo será en Concacaf y con la MLS, porque, eso sí, hay que jugar contra esa liga, porque billetes verdes.

México sólo tiene oportunidad de demostrar cada cuatro años si ha crecido internacionalmente. Ya vimos que no. Que estamos detenidos en el tiempo y que, pese a ello, nada cambia. Problema sistémico. En 96 años de Mundiales, México nunca logró ganar una fase final fuera del país. Fuera de casa no podemos ni podremos. Nuestra liga promueve mediocridad y mediocre será, por más que las televisoras le pongan celofán y un moño.

Y las miles de historias de jóvenes –casi 5 mil en TDP, mil en Premier y 358 en Expansión– que podrían, bien encaminados, lograr algo en el deporte rey del país –mientras el resto de disciplinas parece que no existen y tampoco nos importa si clasifican a mundiales o si están en los huesos– se quedarán en la penumbra por un sistema que usa al deporte pero no ve por él. Bravo.