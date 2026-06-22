Durante el Mundial, 568 desaparecidos

Lacera. El día que el balón empezó a rodar en México, el 11 de junio, se reportaron ocho desapariciones en cinco estados. Diez días después la cifra se ha multiplicadoexponencialmente. Bastó una breve revisión del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas. Hasta este domingo, el país ha sumado, desde el inicio del Mundial, 568 personas desaparecidas.

La pausa-tregua del balón no ha sido capaz de frenar la dinámica social, que sigue su curso lejos de las canchas y las zonas de aglomeración de turistas y de la fiesta. No obstante, las tres entidades sede de la Copa del Mundo en el país figuran entre los primeros siete lugares a nivel nacional, con Jalisco ocupando el primer lugar, con 50 casos, y la Ciudad de México, en segundo sitio, con 43. Nuevo León tiene el séptimo escalón, con 32 reportes.

Quizá la respuesta fácil es que son estados con una alta densidad demográfica, y en parte sí, pero el Estado de México, la entidad más poblada del país, con casi 18 millones de habitantes, y que supera casi por el doble a la capital, apenas registró dos casos en el mismo periodo.

Otras entidades con una cifra significativa de desapariciones son Sonora, con 41 casos; Tamaulipas, 36; Baja California, 35; Michoacán y Sinaloa, con 33; Veracruz, 31; Puebla, 30; Guanajuato, 25, y de ahí para abajo. En la parte baja de la tabla, Coahuila, Campeche y Oaxaca tienen un caso, y el único estado sin reportes es San Luis Potosí.

Son 568 personas que, hasta ahora, se borraron de la faz de la Tierra. Casi 57 al día que ya no regresaron a su casa. Son 568 familias que no tienen en su casa a sus seres queridos y que ahora están en un limbo, mientras el mundo vive religiosamente la Copa del Mundo.

Este fin de semana, The Guardian criticó la posición que la presidenta Claudia Sheinbaum tiene ante el tema. La reportera Rachel Nolan cuenta en un reportaje publicado el fin de semana en el diario británico que "fue impactante" escuchar la mandataria achacar parte de la problemática a "crímenes pasionales".

"Pregunté por los desaparecidos, por los planes del gobierno para apoyar a sus familias y por un nuevo informe gubernamental sobre el tema que se publicaría próximamente. También mencioné la importancia que este asunto ha tenido para ella personalmente desde la década de 1970. Sheinbaum mostró una leve expresión de disgusto. ´Para empezar´, dijo, ´las desapariciones de las décadas de 1970 y 1980 eran muy diferentes a las que vemos ahora. En aquella época se trataba de desapariciones políticas perpetradas por el Estado mexicano contra activistas sociales´".

El texto agrega que la Presidenta afirmó que, hoy en día, "nos enfrentamos a una situación de personas desaparecidas vinculadas a grupos criminales, principalmente al crimen organizado, aunque también hay otros casos que podrían ser crímenes pasionales, si bien son menos frecuentes. El principal problema es el crimen organizado".

Mientras la mandataria insiste en que la participación del Estado en las desapariciones esmínima, el común denominador es la impunidad y la falta de cercanía y empatía frente a este grupo de la población, que ha utilizado el Mundial como un punto de escape y denuncia para exponer sus casos ante todo el mundo.

Al final, Claudia Sheinbaum y Andrés Manuel López Obrador han replicado un discurso que se arrastra desde el calderonato. Las personas muertas o desaparecidas ´andan en malos pasos´. Así se justificó Calderón; así lo hizo AMLO con los jóvenes asesinados en Salvatierra, en 2023, y así lo replica la Presidenta con los desaparecidos.

X: @SergioBibriesca