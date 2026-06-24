La energía que no se cobra: pérdidas eléctricas en México y el costo oculto del sistema

Cuando se analiza el sector eléctrico, la atención suele concentrarse en la generación, las redes de transmisión o la incorporación de energías renovables. Sin embargo, existe un fenómeno menos visible pero con un impacto económico profundo: las pérdidas de energía eléctrica.

Toda red eléctrica presenta pérdidas. Una parte de la energía se disipa inevitablemente durante su transporte y distribución debido a fenómenos físicos bien conocidos. Son las llamadas PÉRDIDAS TÉCNICAS.

El problema relevante aparece cuando una fracción adicional de la energía no se registra, no se factura o no se cobra. Son las PÉRDIDAS NO TÉCNICAS.

En términos prácticos, se trata de energía que fue generada, transportada y entregada utilizando infraestructura, equipos y recursos humanos, pero cuyos ingresos nunca regresan al sistema.

Pérdidas técnicas

Las pérdidas técnicas son inherentes al funcionamiento de cualquier sistema eléctrico. Se originan principalmente en el calentamiento de conductores (efecto Joule), transformadores, equipos de compensación y otros elementos de la red.

Su magnitud depende de niveles de tensión, longitud de redes, carga transportada y estado de la infraestructura.

Incluso en sistemas altamente eficientes, estas pérdidas no pueden eliminarse por completo, sólo reducirse mediante inversiones en modernización y optimización operativa.

Pérdidas no técnicas

Las pérdidas no técnicas tienen un origen distinto. No responden a las leyes de la física, sino a factores humanos, administrativos y sociales.

Entre sus principales causas se encuentran: conexiones clandestinas, manipulación de medidores, derivaciones ilegales, errores de medición, deficiencias en facturación y consumos no registrados adecuadamente.

Desde una perspectiva económica, equivalen a producir un bien, transportarlo hasta el usuario y descubrir después que no será pagado.

México en el contexto internacional

En comparación internacional, México presenta niveles de pérdidas superiores a los observados en sistemas eléctricos más eficientes.

Mientras que en países desarrollados las pérdidas totales suelen ubicarse entre 4% y 8%, en México se aproximan al 15% de la energía que ingresa al sistema.

El contraste es aún más relevante en el componente no técnico, donde en sistemas con alta madurez regulatoria estas pérdidas suelen ser inferiores al 2%, mientras que en México se mantienen en niveles significativamente mayores.

Esta diferencia representa una brecha estructural de eficiencia que impacta la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico.

Impacto económico

El volumen de energía no facturada en México equivale a decenas de miles de GWh al año, lo que representa pérdidas del orden de decenas de miles de millones de pesos anuales.

Las pérdidas no técnicas afectan ingresos, inversión, estructura tarifaria y subsidios.

En la práctica, cuando la energía no se cobra, el sistema ajusta mediante tarifas, subsidios o reducción de inversión.

Componente social e institucional

Las pérdidas no técnicas no pueden explicarse únicamente desde la tecnología. Existe un componente social e institucional.

Confluyen tolerancia social a irregularidades, limitaciones de inspección, debilidades en sanciones y riesgos asociados a prácticas no conformes en operación en campo, que pueden debilitar la eficacia del control.

Estos factores pueden amplificar el problema si no existen mecanismos de supervisión y rendición de cuentas.

Qué se puede hacer

La reducción de pérdidas no técnicas requiere una estrategia integral:

1) Medición avanzada mediante smart metering.

2) Analítica de datos para detección de anomalías.

3) Segmentación de redes para identificar zonas críticas.

4) Aplicación consistente de procedimientos en toda la red.

La efectividad depende de la integración de estos elementos en un sistema coherente.

Conclusión

Las pérdidas eléctricas no técnicas representan una erosión silenciosa del valor económico del sistema eléctrico.

México mantiene una brecha relevante frente a estándares internacionales de eficiencia. Reducirla es una condición necesaria para la sostenibilidad del sector eléctrico.

@tincprou