La guerra vuelve a silenciar el futbol en Gaza

El Mundial ha dado una pequeña tregua a los palestinos ante el asedio israelí. Pero la misma guerra le ha quitado una figura que había tomado relevancia en las últimas semanas, con motivo de la Copa del Mundo.

Mohammed al-Wahidi, un trabajador palestino de una organización de ayuda, murió el martes pasado en un ataque aéreo israelí. El hombre de 65 años, que se había convertido en uno de los rostros más visibles del apoyo humanitario en la Franja, se volvió en las últimas semanas una figura conocida para muchos tras ayudar a organizar proyecciones públicas de partidos del Mundial en Gaza, Deir al-Balah y la zona de Al-Mawasi, en el sur de la Franja, muy cerca de Egipto, país al que los palestinos apoyaron como el suyo en la Copa del Mundo.

Mohammed al-Wahidi, quien era profesor de inglés antes de la guerra, pero se convirtió en un alto funcionario del Comité Egipcio de Ayuda en Gaza, una organización respaldada por Egipto que ha desempeñado un papel destacado en las labores de ayuda humanitaria en el territorio palestino durante la guerra entre Israel y Hamás, lanzó la iniciativa para ver los juegos del Mundial, con el objetivo de ofrecer a las familias, en particular a los niños, un breve respiro de las balas y bombardeos.

Impacto humanitario y legado de Mohammed al-Wahidi

En videos que se viralizaron en días pasados, en los juegos de Egipto ante Australia y Argentina, se ve a cientos de palestinos sentados entre los escombros de edificios destruidos alrededor de pantallas gigantes, incluidos niños, con banderas egipcias o caras pintadas, en un respaldo dentro del mundo árabe, ante la cercanía cultural, emocional y política con sus vecinos del sur.

Al-Wahidi, quien durante más de dos años y medio ayudó a coordinar la asistencia alimentaria de emergencia, supervisó el establecimiento de campamentos para familias desplazadas y trabajó para hacer llegar ayuda a las comunidades afectadas por las oleadas de desplazamientos, murió apenas unas horas antes de la proyección del partido de octavos de final de Egipto contra Argentina, lo que profundizó la sensación de pérdida entre muchos palestinos.

Detalles del ataque y respuesta israelí

De acuerdo con un reporte de la BBC, un misil israelí impactó contra el taxi en el que viajaba Al-Wahidi. Murió junto con otras tres personas, entre ellas dos niños, hermanos de ocho y 10 años que pasaban por allí, y otro hombre.

Las Fuerzas de Defensa de Israel declararon al diario El País que el bombardeo no iba dirigido al trabajador, sino que el ataque aéreo "iba dirigido a un miembro de la rama militar de Hamás que viajaba en un vehículo en el norte de la Franja". Da igual, en la guerra siempre se justificará todo.

Quienes trabajaron codo a codo con él lo describen como un hombre incansable, siempre presente en los puntos de distribución de víveres, dispuesto a escuchar de manera directa a las familias damnificadas y a responder con inmediatez a sus necesidades más críticas.

X: @SergioBibriesca