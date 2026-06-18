Desbandada oficialista

La Comisión Permanente aprobó una cascada de licencias de legisladores de Morena, PT y Verde rumbo a 2027. Al menos 17 senadores y diputados dejarán temporalmente sus cargos para buscar candidaturas en las 17 gubernaturas en juego. La lista incluye nombres para Guerrero, Nayarit, Sinaloa, Nuevo León, Michoacán, Sonora, Baja California, Querétaro, Tlaxcala y Zacatecas. Morena intentará ordenar la competencia con la figura de coordinadores de la transformación. Pero el problema ya asoma: demasiados aspirantes para una sola candidatura por estado. La sucesión local arrancó con riesgo de fracturas.

Abelina levanta cejas

Abelina López pidió licencia en Acapulco para buscar la candidatura de Morena a la gubernatura de Guerrero. El anuncio movió el tablero local, pero también encendió alarmas dentro de su propio partido. Su gobierno arrastra señalamientos por presuntas irregularidades en el manejo de casi 900 millones de pesos de recursos federales. En la oposición la ven con buenos ojos por su historial, pero en Morena temen que esos escándalos contaminen la elección. Además, competirá contra perfiles como Beatriz Mojica y Esthela Damián, quienes tienen mayor credibilidad en comparación.

Guardería ABC, a votación

En la sesión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de este miércoles quedó pendiente la resolución de un amparo en torno a la Guardería ABC, que podría reabrir el caso de la muerte de 49 niños en un incendio en Sonora. A 17 años de la tragedia, la ministra Loretta Ortiz propondrá que el delito de homicidio culposo en perjuicio de niños, niñas y jóvenes no prescriba. De aprobarse esta propuesta, se podrían abrir nuevos procesos judiciales contra más involucrados en esos terribles hechos, que siguen estremeciendo a los mexicanos.

¿La tercera es la vencida?

La Línea 2 del Metro ya compite por el récord de inauguraciones pospuestas. Por segunda ocasión, Clara Brugada canceló la entrega de las obras y dejó esperando a los usuarios que durante meses han enfrentado cierres, desvíos y complicaciones. Todo indica que la prisa no está en reabrir estaciones, sino en encontrar el escenario ideal para cosechar aplausos. Después de los abucheos que marcaron su aparición durante las actividades del Mundial, la jefa de Gobierno parece más interesada en una ovación que en poner a funcionar una obra terminada. Los pasajeros pueden esperar; la fotografía perfecta, no.

Clases... de fuerza bruta

La CNTE volvió a impartir una de esas clases que difícilmente aparecen en los planes de estudio. Esta vez, la "lección práctica" fue sobre cómo abrir una reja cerrada por las autoridades al ritmo de "va a caer, va a caer, esa puerta va a caer". En la estación General Anaya, los maestros demostraron que, cuando se trata de ingresar al Metro, los protocolos de seguridad son simples sugerencias. La reja para cerrar el acceso a las instalaciones, para garantizar la seguridad de los usuarios terminó cediendo ante el entusiasmo colectivo. Una muestra de civismo alternativo donde el respeto a los espacios públicos quedó, literalmente, del otro lado de la puerta.