Morena fracasó en Chihuahua

Morena se propuso llevar a cabo la marcha más grande en la historia de Chihuahua. Pero fracasó. Dijeron que había un hartazgo generalizado contra Maru Campos por el caso de los agentes de la CIA en un operativo local.

Pero los números contaron otra historia. Imágenes aéreas de la marcha muestran que no asistieron más de 3 mil personas.

Contrasta con lo que dijo Arturo Ávila, vocero de los diputados de Morena, quien proyectó cientos de miles de manifestantes. Y en menor medida, pero también inflado, la dirigencia de Morena habló de 20 mil asistentes y de una plaza llena frente a Palacio de Gobierno.

EL BOICOT

Con el victimismo como un arte dominado, Ariadna Montiel y Andrea Chávez acusaron de boicot al gobierno de Maru Campos. Hablaron de bloqueos carreteros, suspensión del transporte público, obras hidráulicas sobre la ruta de la marcha e infiltrados.

Sí hubo cierres que impidieron el paso de autobuses llenos de militantes de otros estados, pero eso no alcanza para explicar el tamaño del fracaso.

Morena lleva décadas viviendo de la movilización. Hoy gobierna el país, presume más de 12 millones de afiliados y dicen que tienen una extendida estructura nacional.

Pero si un gobierno estatal presuntamente debilitado pudo reducir así su convocatoria, el problema está en la dirigencia de Morena.

LAS DERROTAS

La derrota pega fuerte a Ariadna Montiel, Andy López Beltrán y Andrea Chávez. Ariadna se estrenó como presidenta nacional con una marcha débil. Él, secretario de Organización, no convirtió el padrón de millones en presencia real.

Los abucheos que recibieron ellos dos en el aeropuerto son la imagen de ese fracaso. Y ese respaldo que presume Andrea no se observó.

La marcha también evidenció la falta de unidad. Mientras la dirigencia intentaba instalar una narrativa épica frente a la injerencia estadounidense, Ricardo Monreal estaba con Eruviel Ávila en una boda y Adán Augusto López en una fiesta con Miguel Ángel Yunes Linares.

La salida desde la glorieta de Pancho Villa buscaba mandar un mensaje simbólico. Villa golpeó a Estados Unidos en Columbus y Morena quiso usar esa memoria contra la presencia de agentes extranjeros en el operativo de Chihuahua. También ese intento de simbolismo fracasó.

¿Y EL CASO ROCHA?

Mientras ocurría lo de Chihuahua, Sheinbaum mandaba avisos parroquiales desde Yucatán. Dijo que ningún gobierno extranjero le arrebatará la transformación al pueblo y que nadie deshonesto puede esconderse bajo el halo de Morena.

El mensaje tenía destinatarios fuera y dentro del partido. Llegó 24 horas después de que Gerardo Mérida y Enrique Díaz se entregaron a autoridades estadounidenses. Mérida, ex secretario de Seguridad de Rocha, es general de división en retiro. Díaz fue secretario de Finanzas.

Es un gran golpe al gobierno federal. Gerardo Mérida conoce el aparato de seguridad de Sinaloa y tuvo cargos importantes en inteligencia militar.

Su detención es comparable con la del general Cienfuegos. Enrique Díaz conoce el manejo del dinero en el gobierno de Rocha.

Sus entregas ocurren mientras Sheinbaum se la ha pasado pidiendo pruebas a Estados Unidos. La retórica nacionalista no borra que dos piezas clave del gobierno sinaloense ya están del otro lado de la frontera.

Y cada vez se complica más el escenario para la mandataria. Este fin de semana quisieron mostrar fuerza. Pero terminaron exhibiendo que no controlan todas las calles, ni la narrativa y tampoco el daño que viene de Sinaloa.

EL DATO INCÓMODO

La gobernadora interina de Sinaloa dijo que Rubén Rocha no eligió a Gerardo Mérida como secretario de Seguridad: lo mandó Sedena. Si eso es cierto, el problema también toca la puerta de Crescencio Sandoval y López Obrador.