Desvisadero en Chihuahua

A Brighite Granados, dirigente de Morena en Chihuahua, le cancelaron la visa de turista en Estados Unidos. Su explicación fue una multa de tránsito de hace diez años en Nuevo México. El problema es que ella misma admite algo raro: renovó la visa hace apenas dos años y nadie le observó ese supuesto antecedente. La revelación ocurre en medio de la tensión por señalamientos de narcopolítica de Estados Unidos contra morenistas, entre ellos Rubén Rocha Moya, Enrique Inzunza y ahora también Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

Sigue la curva de aprendizaje

A Lenia Batres la volvieron a corregir en la nueva Corte. Giovanni Figueroa le pidió dejar por escrito, sin ambigüedades, los cambios que aceptó en uno de sus proyectos. La razón fue que sus compañeros no quieren que después la sentencia salga distinta a lo acordado. Lenia se molestó y Hugo Aguilar intentó cortar la discusión. El episodio vuelve a mostrar sus problemas de operación interna. Ya no sólo le cuestionan argumentos. Ahora también le piden que no deje dudas sobre lo que acepta modificar. Para una ministra, eso no es poca cosa.

Cártel "inmoviliario"

La regidora morenista Martha Márquez quiso denunciar presuntos intereses inmobiliarios en la compra de 30 hectáreas de La Pona, en Aguascalientes. El cabildo aprobó la operación por más de 101 millones de pesos para convertir la zona en área natural protegida. Pero su protesta terminó atrapada en un error, pues escribió "cartel inmoviliario" en una cartulina en lugar de "cártel inmobiliario". El fondo era serio, pero la forma se comió la discusión. En política también importa saber expresar el reclamo. Si no, el error termina trabajando para el adversario.

Amigos con derecho

Con la puesta en marcha de Derecho de Réplica, el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum da un paso más en la disputa por el control de la agenda pública, consciente quizá de que día con día se le va de las manos ante la necia realidad. El espacio semanal, encabezado por la consejera jurídica de la Presidencia, Luisa María Alcalde -quien viene de ser la dirigente de Morena-, busca responder a información que considera falsa o inexacta difundida en medios de comunicación y redes sociales, con el argumento de contrastarla con datos oficiales y combatir la desinformación. ¿Y el descompuesto Detector de Mentiras?

Amagos precoces

Todo parece indicar que en Morena han decidido que quienes consideran posibles rivales rumbo a 2027 y 2030 lleguen a la contienda con suficientes obstáculos. La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, enfrenta denuncias ante la Fiscalía General de la República. La misma suerte corre el alcalde de Monterrey, Adrián de la Garza, así como el gobernador de Nuevo León, Samuel García, y su esposa, Mariana Rodríguez. La competencia comienza mucho antes en tribunales que en las urnas. A este paso, para las próximas elecciones faltarán candidatos y sobrarán denuncias.