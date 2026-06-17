Morena se desgasta, pero la oposición tampoco avanza

El proceso electoral de 2027 empieza en septiembre, pero la carrera interna del oficialismo ya va muy avanzada. Morena, PVEM y PT se preparan para definir coordinaciones estatales en 16 de 17 gubernaturas. En la práctica, como ocurrió en 2024, esos cargos partidistas terminarán en las candidaturas oficiales.

Ante el inminente proceso interno, la salida de cuadros ya empezó. Ya se tienen registradas las licencias de varias y varios legisladores, como Andrea Chávez, de Morena, para buscar Chihuahua; Beatriz Mojica, de Morena, para Guerrero; Jasmine Bugarín, del PVEM, y Pável Jarero, de Morena, para competir en Nayarit. Entre muchos otros.

LA ALIANZA

El bloque oficialista llega con desgaste, pero sigue unido. La alianza sobrevivió a las fricciones por el plan A y el plan B de la reforma electoral. Esta semana, Jasmine Bugarín ratificó que el Verde irá con Morena y PT en 16 gubernaturas.

La excepción es San Luis Potosí. Ahí el PVEM gobierna con Ricardo Gallardo y empuja a Ruth González, senadora y esposa del gobernador, rumbo a 2027. Ese caso choca con la agenda contra el nepotismo electoral defendida por Claudia Sheinbaum. La alianza puede presumir unidad nacional, pero en San Luis Potosí hay una disputa por la joya de la corona del Verde.

Ariadna Montiel informó que Morena presentará hoy un Plan Político Integral con PVEM y PT. El objetivo sería ordenar registros de aspirantes, organizar encuestas y afianzar acuerdos rumbo a 2027. El reto será calmar los pleitos internos antes de que empiece formalmente el proceso, tanto el interno como el oficial.

EL DESGASTE

Morena llega golpeada por los escándalos de narcopolítica, sobre todo por las acusaciones estadounidenses contra Rubén Rocha Moya y otros funcionarios de Sinaloa, además de las supuestas investigaciones contra los gobernadores Alfonso Durazo y Américo Villarreal.

Enkoll midió una caída en las preferencias de Morena en mayo, al pasar de 42% a 39%. De las Heras reportó en junio 44% de intención de voto para diputaciones federales para Morena, frente a 9% del PRI, 9% del PAN y 7% de MC. Esto muestra que el desgaste guinda no se traduce en fuerza opositora.

Aunque el problema para el oficialismo está en las elecciones locales recientes. En Veracruz y Durango, durante 2025, Morena obtuvo resultados menores a los esperados. En Coahuila, en 2026, el PRI ganó 16 de 16 distritos locales. La maquinaria guinda ya no arrasa en automático.

LA OPOSICIÓN

El PAN insiste en competir solo en 2027, pese al golpe de Coahuila, donde quedó cerca de 2% y perderá financiamiento estatal. Su apuesta es recuperar identidad, aunque todavía no muestra cómo crecerá, más allá de intentar retener Aguascalientes y Chihuahua.

El PRI intenta vender Coahuila como un segundo aire, mientras Alito Moreno pide una gran coalición opositora. Sin embargo, lo que pasó en Coahuila difícilmente se puede replicar en otros estados.

Por su parte, Movimiento Ciudadano sigue sumando políticos de otros partidos, como el expriista Erubiel Alonso en Tabasco. Su gran batalla será mantener Nuevo León, donde Luis Donaldo Colosio aparece como carta natural.

En la elección de 2027, que pondrá en juego principalmente 17 gubernaturas y la Cámara de Diputados, Morena busca conservar la mayoría calificada y arrebatar estados como Chihuahua y Aguascalientes. La oposición, mientras tanto, está desaprovechando las peores crisis internas del oficialismo para mostrarse como una alternativa.

EL DATO INCÓMODO

La calificadora HR Ratings advierte que México seguirá con crecimiento débil. Para 2026 estima apenas 1% a 1.5%, lejos del ritmo necesario para detonar inversión y empleo. La economía mexicana también se desgasta ante pocos avances.