¿Y los 40 millones?

Morena suspendió derechos partidarios a Nancy Nápoles, alcaldesa de Tenancingo, señalada por simular su secuestro. Pero el tema de fondo está en el motivo señalado por la fiscalía mexiquense: el montaje habría servido para justificar un faltante de 40 millones de pesos de recursos públicos. La institución ya detuvo a tres personas y pidió audiencia de imputación contra la presidenta municipal. Ella acusa persecución política. La historia del secuestro ya se cayó. Ahora falta saber cómo y quién perdió esos 40 millones.

Serenidad y paciencia

"No engancharse" no es prudencia; es una forma de esconderse detrás del ruido. Claudia Sheinbaum ya decidió que, en semanas de Mundial, la mejor estrategia frente a Washington no es responder, sino esperar a que los reflectores se vayan detrás de un balón. La narrativa de cooperación soberana funciona mientras nadie haga demasiadas preguntas y mientras el ciclo noticioso encuentre algo más brillante que mirar. Si México gana esta noche, mejor: entre goles, festejos y titulares deportivos, cualquier tensión diplomática se vuelve nota de pie de página.

Afición de oficina

Hace apenas una semana, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, demostraba que el Mundial se disfruta mejor entre la multitud... controlada: camiseta puesta, porras, pantallas gigantes y baño de pueblo junto a la presidenta Sheinbaum y el alcalde de Gustavo A. Madero, Janecarlo Lozano. Pero los tiempos cambian. Con la CNTE ya lejos del Zócalo y sin maestros tocando la puerta de la fiesta mundialista, el partido entre México y Corea mereció una estrategia distinta: verlo desde la tranquilidad de la oficina. Así, el Festival Futbolero del Deportivo Vivanco se quedó esperando. Nada grita más cercanía con la afición que apoyar al Tri desde la comodidad del escritorio.

Milagros inesperados

El verdadero partido inaugural del Mundial 2026 no se jugó en el Estadio Ciudad de México, sino en Facebook y WhatsApp. Desde 2025, un tal "Edgar" vendió boletos para plateas altas, bajas y hasta de media cancha, siempre acompañado de contratos que daban apariencia de legalidad. Al menos 30 personas le entregaron cerca de 15 millones de pesos para asegurar un lugar en el partido México-Sudáfrica. Cuando llegó la hora de cumplir, anunció la supuesta muerte de su madre. Pero la historia dio un giro inesperado: la señora apareció en redes pidiendo ayuda para localizar a su hijo desaparecido. Y sí, desaparecido estaba... junto con los casi 15 millones de pesos.

Provocaciones

La pregunta tocó una de las acusaciones más sensibles para el oficialismo: el presunto uso de estructuras de movilización para llenar plazas y actos políticos. Cuando una reportera planteó si también se investiga quién financia a quienes acuden a concentraciones de apoyo al gobierno -como se investigó la financiación a madres buscadoras-, la Presidenta cortó el tema de inmediato. Rechazó cualquier comparación con el acarreo, sostuvo que su movimiento simplemente "invita a la gente" y despachó el cuestionamiento como una provocación, en la que dijo, no iba a caer.