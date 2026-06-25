Morena tiene miedo del Movimiento del Sombrero

En Michoacán, Morena y sus aliados aprobaron una reforma electoral que afecta directamente a las candidaturas independientes. Y es que una parte de las nuevas reglas va con dedicatoria. Se trata del Movimiento del Sombrero, hoy liderado por Grecia Quiroz, alcaldesa de Uruapan y viuda de Carlos Manzo.

Aunque el Congreso local no bajó ni subió el requisito de firmas para lograr una candidatura, el golpe está en otra parte. Los cambios prohíben que candidatos independientes usen identidad común, propaganda compartida, emblemas repetidos o una estructura territorial conjunta. También permiten negar o cancelar registros si la autoridad detecta una alianza de facto.

Para poner un ejemplo, si hay candidatos independientes que usen el sombrero como identidad, se les podría negar el registro. ¿Así o más miedo?

EL SOMBRERO

Carlos Manzo construyó en Uruapan una candidatura independiente con el sombrero como símbolo. Ganó la alcaldía en 2024 con gran arrastre regional y creó una identidad política fuera de los partidos tradicionales pese haber sido diputado de Morena. Tras su asesinato el 1º de noviembre de 2025, Grecia Quiroz asumió la presidencia municipal y prometió continuar su lucha.

Por eso la reforma tiene a todas luces un destinatario. No necesita eliminar la figura de los independientes. Le basta poner obstáculos a quienes buscan representar un movimiento social. Y es que el texto prohíbe justo lo que hizo competitivo al movimiento social, como el nombre compartido y el sombrero como símbolo repetible para cualquiera.

LUCHA POR LA VIDA

Carlos Manzo hizo de la seguridad su principal bandera política en Uruapan. Denunció extorsiones, homicidios, secuestros y abandono institucional en una ciudad golpeada por el crimen.

Y buena parte de la fuerza del movimiento viene de ahí. No salió de un cuarto de guerra ni un acuerdo entre élites. Creció alrededor de una demanda básica de seguridad, en un municipio donde Inegi registró que 86.7% de la población adulta se sentía insegura en marzo de 2026.

El asesinato de Manzo llevó su lucha al plano nacional y convirtió al Movimiento del Sombrero en una amenaza política real para Morena en Michoacán. También mostró que, si los partidos no responden a ese dolor social, la sociedad lo hará con sus propios liderazgos.

EL ALIADO

Movimiento Ciudadano impugnó la reforma ante la Suprema Corte. Jorge Álvarez Máynez sostiene que las nuevas reglas restringen derechos políticos. Morena responde que nadie tocó el 2% de firmas y que sólo busca ordenar la competencia, pero ese no es el punto central. De qué sirve tener la puerta abierta si te ponen cadenas para que no entres.

Además, MC también está leyendo la oportunidad política. Si la autoridad no echa atrás la reforma, el Movimiento del Sombrero podría quedar obligado a buscar una ruta partidista para competir en 2027. Ahí Movimiento Ciudadano aparece como posible refugio electoral para Grecia Quiroz y para los perfiles ciudadanos que hoy enfrentan candados como independientes.

Más allá de lo que decidan, la tentación de legislar de Morena contra el sombrero también nace del fracaso para gobernar mejor. En vez de responder con seguridad, justicia, cero impunidad y resultados, responde con más obstáculos. Esa decisión también castiga a una sociedad dolida por agravios reales.

EL DATO INCÓMODO

La ola de licencias de legisladores ya llegó al absurdo. Y es que el senador Eugenio Segura, de Morena, presidió apenas unas horas la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y luego pidió licencia para buscar candidatura en Quintana Roo. Una comisión que llevaba 22 meses de retraso en instalarse quedó como mero trámite de paso. Llegan sonrientes, posan para la foto y, luego, se van.