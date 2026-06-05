Morena ya no sabe qué hacer con la CNTE

A unos días del partido inaugural del Mundial, Morena enfrenta una crisis política en la CDMX que no estaba en el calendario de la FIFA.

Y es que integrantes de la CNTE mantienen movilizaciones en la capital con la amenaza de intensificar sus acciones durante el torneo. “Si no hay solución, no rodará el balón”, dicen. ¿Así o más directo?

ALIANZA ROTA

La CNTE no llegó de la nada a este choque con Sheinbaum. Durante años fue aliada política de Morena. En 2018, la Sección 22 orientó voto hacia López Obrador, quien prometió cancelar la reforma educativa de Peña Nieto y retomar propuestas del magisterio disidente.

Esa alianza tuvo utilidad mutua. La Coordinadora puso estructura y movilización del voto, mientras que Morena ofreció abrir las puertas institucionales y regresar las cosas como estaban.

Pero ya no es suficiente. Hoy la CNTE reclama mejoras en salarios y pensiones, no sólo desaparecer la USICAMM, el sistema que regula promociones y plazas docentes, como les propuso Mario Delgado, titular de la SEP.

LAS PROTESTAS

La protesta subió de tono en la Ciudad de México en los últimos días. Se hizo viral el momento en que integrantes de la CNTE derribaron y vandalizaron figuras de la exposición Gigantes del Futbol en Paseo de la Reforma. También bloquearon Circuito Interior y provocaron caos vial.

Sheinbaum dijo que hubo “mucha provocación” de su parte. También acusó que los “extremos se juntan” y que esas acciones “hacen juego a la ultraderecha”. Rosa Icela Rodríguez reiteró respeto a la protesta, pero condenó los bloqueos y destrozos.

El problema para el gobierno es que la CNTE conoce el valor de la vitrina mundialista. A una semana del México contra Sudáfrica, el conflicto no tiene fecha de solución y ahora corren el riesgo de que los ojos del mundo también sean testigos de esa realidad.

LA OFERTA

El gobierno propuso fortalecer el Pensionissste y crear una aseguradora pública para pagar pensiones. Pensionissste es la afore pública del Estado, mientras que una afore administra el ahorro individual para el retiro.

Pero… la oferta no es atractiva ni tampoco toca el centro del reclamo. La CNTE quiere derogar la Ley del ISSSTE de 2007 y salir del modelo de cuentas individuales. Sobre todo porque eso fue lo que Sheinbaum les prometió en la campaña presidencial: tumbar las reformas pensionarias de 1997 y 2007. Es decir, de Zedillo y Calderón.

Pero cuando llegó al poder, ahora señalan que el presupuesto no se los permite. ¿Entonces Felipe Calderón tenía razón?

También está la promesa salarial. Sheinbaum ofreció que maestras y maestros ganaran al menos el salario promedio del IMSS. Ese referente hoy ronda casi 20 mil pesos mensuales, además de prestaciones.

EL MUNDIAL

La Ciudad de México no sólo será sede de varios partidos. También tendrá actividades recreativas y culturales, además de presencia masiva de medios de comunicación. Tanto el gobierno de Sheinbaum como el de Clara Brugada prometieron un ambiente mundialista con paz y estabilidad. Esa es la gran debilidad del gobierno.

Y también la gran oportunidad para la CNTE. Reforma, el aeropuerto, Circuito Interior, el Zócalo y los accesos turísticos son blancos fáciles si se lo proponen. A ver si logran calmar al aliado que se dedicaron a empoderar tantos años a unos días de que todas las cámaras del mundo estén sobre México.

EL DATO INCÓMODO

El Inegi reporta que la economía informal creció 2.3% en 2025, casi el triple que el PIB nacional, que avanzó 0.8%. México crece más por el lado donde no hay pago de impuestos, prestaciones ni seguridad social, mientras el empleo formal se estanca.