Cabo Verde, el tercer mundo y LinkedIn

España, campeón mundial y tetracampeón de Europa, se plantó en Atlanta con su pasado glorioso y su presente prometedor. Con una plantilla de mil 220 millones de euros y con el jugador de la Copa del Mundo más caro entre sus filas -Lamine Yamal (401.31 millones de dólares)-, el equipo de Luis de la Fuente pensó que el peso específico del equipo bastaría para vencer al debutante en mundiales Cabo Verde, pero se encontró con un equipo aguerrido, que, con lo poco que tiene, logró sacarle un punto, su primero en un Mundial (a México le tomó 28 años lograrlo).

Previo al juego, en la transmisión de Vix (una tragedia que sea la única opción para ver todo el Mundial), los comentaristas se preguntaban no quién iba a ganar, sino por cuántos goles y, sobre todo, cuánto tardaría en caer el primero. Pues ni lo uno ni lo otro.

Cabo Verde, con un valor de plantilla de apenas 54.5 millones de euros, tiene escasez de talento por falta de población. Tuvieron que rascar de donde había, pues el país apenas tiene 483 mil 628 habitantes (tan sólo en la alcaldía Coyoacán viven 614 mil 447 personas). Lo mismo sucede con su territorio. Su extensión apenas es mayor a los 4 mil 33 kilómetros cuadrados, una superficie superada por algunos kilómetros por el estado de Morelos, una de las entidades más pequeñas de México.

Su liga local, pintoresca, apenas suma 12 equipos. Hace tres años, en una final disputada entre Académica do Mindelo y Palmeira de Santa Maria, el balón con el que se jugó fue llevado hasta el árbitro central por un joven montado sobre un burro. Aun así, el país ha sido capaz de exportar a algunos futbolistas como Djaniny Tavares, el único futbolista africano campeón en la Liga MX.

Desde hace unos años, Cabo Verde empezó a reclutar talento de donde fuera. Los dirigentes comenzaron a contactar a jugadores de ascendencia caboverdiana a través de... LinkedIn. Sí, la red social laboral, donde usted sube su CV para encontrar chamba.

Roberto Lopes, Pico, defensa central en el partido ante España este lunes, nació en Dublín, Irlanda, pero su padre es caboverdiano. Jugador de la liga local, un día de 2019 recibió un mensaje directo a su perfil del entonces entrenador de la selección, Rui Aguas. Inicialmente pensó que se trataba de un intento de fraude, pero tras un segundo contacto decidió escuchar la propuesta.

"Me volvieron a enviar un mensaje en inglés preguntándome si había pensado en la propuesta, y entonces hice lo que debería haber hecho desde el principio y traduje con Google el mensaje original en el que me preguntaban si estaría interesado en declararme por Cabo Verde", reveló Pico en una entrevista con la BBC.

"Fue una forma extraña de abordarlo. Después me explicaron que habían tenido dificultades para contactar con mi club, pero cuando vi la oportunidad, la apoyé al 100 por ciento desde el primer momento y nos pusimos a trabajar para conseguir toda la documentación necesaria", agregó.

Aquella conversación acabaría cambiando su carrera y formando parte del proyecto deportivo de Cabo Verde. Desde entonces, el zaguero lleva siete años representando a los Tiburones Azules, con un total de 44 apariciones internacionales y, además, fue la inspiración para que otros se sumaran al proyecto. Para el Mundial, 13 jugadores con doble nacionalidad componen el plantel de 26 jugadores del equipo.

Por ello, clasificar a la Copa del Mundo significó un hito para el territorio conformado por 10 islas, que, con tres posibles cupos para la siguiente ronda, no ve tan descabellado la obtención de una de esas plazas.

X @SergioBibriesca