Narcopolítica, campañas adelantadas y nuevos partidos

Morena cerró su registro de aspirantes a coordinadores estatales, con varias sorpresas. Fueron 277 personas, entre registros presenciales y en línea, quienes buscan ser los próximos candidatos en alguna de las 17 gubernaturas en disputa.

Además de los tiempos adelantados, también es lamentable la desbandada. Senadores, diputados y alcaldes pidieron licencia para buscar el siguiente hueso. Aun cuando fueron electos para tres o seis años, varios no llegaron ni a la mitad del mandato.

LOS INDESEABLES

Morena ya había anticipado filtros para evitar candidatos indeseables. Promete revisar antecedentes penales y denuncias por violencia de género, uso de recursos públicos y nepotismo. Sin embargo, en el desfile de aspirantes ya surgieron varios nombres que nos hacen dudar.

En Guerrero aparece Abelina López, señalada por irregularidades de casi 900 millones de pesos en Acapulco. Para Campeche, Tlaxcala y Zacatecas hay perfiles cercanos a gobernadores actuales. En Sinaloa se registró Omar López, exsecretario de Bienestar de Rubén Rocha Moyay suplente del senador Enrique Inzunza, ambos investigados por Estados Unidos por presuntos vínculos con el narco.

Y en medio de esta pasarela, The New York Times reveló que al menos diez políticos de Morena estarían colaborando discretamente con autoridades estadounidenses, en particular con la DEA, para informar sobre otros integrantes del partido. Uno de los aludidos, Alfonso Durazo, ya negó lo publicado porque nadie le ha avisado que es investigado. Así tal cual.

PAN, SIN RELATO

El PAN también "acelera" el paso. Tras anunciar que también tendrá sus propios coordinadores defensores como Morena y PRI, presentó su tercer acto de relanzamiento y sus "111 Soluciones para México". Ahí creo que hay un problema de enfoque. Porque son un montón de propuestas y falta una idea central que cualquier ciudadano pueda repetir en una conversación.

Lo que más sonó fue la cadena perpetua para narcopolíticos y una megacárcel al estilo Bukele. Jorge Romero busca así aprovechar la coyuntura de acusaciones estadounidenses contra políticos mexicanos. También pidió presumir más a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón, porque parece que a algunos panistas les da pena.

NUEVA COMPETENCIA

El INE aprobó dos nuevos partidos: Construyendo Sociedades de Paz (PAZ) y Somos México(Somos MX), que cumplieron requisitos de asambleas, afiliaciones y fiscalización, aunque pidió a este último cambiar de nombre y colores. También rechazó a México Tiene Vida y Que Siga la Democracia por diversas irregularidades.

Con Somos MX veremos si esto trae nuevos aires ante la falta de una propuesta diferenciadora en la oposición, o si veremos sólo un nuevo PRD. En el caso de PAZ, ellos niegan ser satélite de Morena, a pesar de que son impulsados por el diputado morenista Hugo Eric Flores y el ecosistema del viejo PES. Raro sería verlos no ayudando al oficialismo.

RUMBO A 2027

A dos meses del inicio formal, la política mexicana acelera sus procesos internos, aunque la ley todavía diga otra cosa.

Morena llega con músculo, pero también con una sombra de narcopolítica de mayor tamaño. El PAN intenta endurecer su mensaje como lo han hecho otros partidos en América Latina, aunque todavía no genera un relato creíble. Tenemos nuevos partidos que traerán nuevas opciones en la boleta, pero eso no garantiza voz a quienes no se sienten reflejados por los partidos tradicionales. Así las cosas, por ahora.

EL DATO INCÓMODO

En Venezuela, dos sismos de 7.2 y 7.5 grados dejaron al menos mil 450 muertos, 3 mil 150 heridos y más de 50 mil personas buscadas por sus familias. Y las cifras suben. También hay múltiples edificios colapsados. Los mexicanos somos solidarios y lo demostraremos de nuevo.