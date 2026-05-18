No se ha entregado... aún

Enrique Inzunza reapareció para negar que esté en Estados Unidos o en contacto con autoridades de ese país. El senador de Morena, señalado por una corte de Nueva York de presuntos nexos con el crimen organizado, asegura que sigue en Culiacán y que sólo atenderá requerimientos de autoridades mexicanas. Su publicación en redes sociales busca frenar versiones sobre su entrega en San Diego, como ya ocurrió con dos exfuncionarios del gobierno de Rocha Moya. Inzunza dice que no se entregará y que las acusaciones son políticas. Por ahora sigue en México. La pregunta es si mantendrá esa decisión o caerá en la tentación.

Para la foto

La presidenta Claudia Sheinbaum refrendó con solemnidad el apoyo a Michelle Bacheletpara la ONU y la diplomacia mexicana se acomoda el saco para hablar de paz, justicia y agenda multilateral, ese spa semántico donde todo suena impecable. Mientras tanto, el pequeño detalle de gobernar el país real, ese lugar lleno de pendientes menos fotogénicos, espera su turno como siempre. México empuja una candidatura que ni el propio presidente chileno acompaña, porque al parecer la política exterior también practica cardio al correr detrás de consensos imaginarios.

Descubrir el hilo morado

La jefa de Gobierno, Clara Brugada, tuvo que recorrer más de 11 mil kilómetros hasta Bakú, Azerbaiyán, para reconocer algo que miles de mujeres capitalinas saben desde hace años: que el hogar muchas veces termina siendo el lugar más peligroso. Ante el Foro Urbano Mundial, admitió que el 80 por ciento de las violaciones sexuales ocurren dentro de las casas, como si se tratara de una revelación recién descubierta y no de una crisis que lleva décadas instalada en la Ciudad de México. La confesión internacional llegó acompañada de reflexiones sobre desigualdad y trabajo de cuidados invisibles, mientras en la capital la violencia doméstica parece haberse vuelto parte del paisaje cotidiano. Porque para admitir públicamente la dimensión del problema, al parecer primero había que cruzar medio planeta.

Con pies de plomo

México se pone el traje europeo y alista la firma del acuerdo con la Unión Europea como quien actualiza su estado sentimental a "es complicado" con Estados Unidos. La narrativa oficial habla de diversificación, complementariedad y cooperación estratégica -palabras elegantes para decir "por si Washington amanece de malas otra vez"-, pero el verdadero examen no está en Bruselas sino al norte del río Bravo. El T-MEC sigue siendo la columna vertebral del comercio mexicano y Trump & asociados convierten cualquier gesto "autónomo" en potencial berrinche geopolítico. Diversificar, sí; sin despertar al vecino que golpea la pared cuando oye música nueva.

Fiebre mundialista

A la Cámara de Diputados llegó también la fiebre mundialista y el coordinador de los diputados de Morena, Ricardo Monreal, anunció que el próximo viernes se realizará un intercambio de estampitas del Álbum del Mundial de Futbol México 2026. La convocatoria es para quienes buscan completar sus cromos y serán recibidos a las 10 de la mañana por el mismísimo presidente de la Junta de Coordinación Política.