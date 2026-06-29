No sueltan Sinaloa

El grupo de Rubén Rocha Moya quiere seguir mandando en Sinaloa. Omar Alejandro López Campos se registró para buscar la coordinación estatal de Morena, antesala de la candidatura a gobernador. Llega bien acomodado. Fue secretario de Bienestar de Rocha, operador de confianza y hoy suplente de Enrique Inzunza en el Senado. Justo cuando ambos, Rocha e Inzunza, están señalados por Estados Unidos por presuntos nexos con el Cártel de Sinaloa. Además, Omar es hijo de Eligio López Portillo, nuevo presidente del Congreso local y compadre político de Rocha. ¿Pasará los filtros que prometió Ariadna Montiel?

Igual ninguno sabía

En Morena aseguran que el Senado ya domina la especialidad de las carreras de relevos: el titular entrega la estafeta para ir por una candidatura, el suplente entra a la pista y, según Mariela Gutiérrez Escalante, el cronómetro ni se inmuta. Es más, afirmó que los siete nuevos senadores son tan capaces como quienes pidieron licencia y que la Cámara alta hasta gana "más voces y diversidad". Para demostrar que el cambio no afecta el marcador, puso como ejemplo a Sandra Luz Falcón, quien ocupó el escaño de Higinio Martínez. Al parecer, en esta competencia nadie pierde el paso.

Escándalo

Luego de que se viralizara un video en el que aparentemente agrede a su esposa, Víctor Rodríguez, exdirector de Pemex, aseguró que colaborará con las autoridades tras la denuncia por presunta violencia familiar. En X dijo que enfrentará el proceso como cualquier ciudadano, invocó la presunción de inocencia y pidió proteger la privacidad de sus hijos. También afirmó haberse apartado de cualquier cargo público para no influir en las investigaciones. Curiosa situación: la Secretaría de Energía ya había informado su incorporación como director del INEEL, luego que no se formalizó. Parece que alguien olvidó avisarle al gobierno que ya había renunciado... o al gobierno se le olvidó avisarle a él.

Misterio

En medio de las críticas a las millonarias prebendas que se otorgaron a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, tras casi un mes de plantón en la Ciudad de México, la SEP insiste en que en el caso de Oaxaca se destinaron para este año 6 mil 429 millones 13 mil pesos en becas. Sin embargo, sigue sin aclarar cómo se gastaron el año pasado los 800 millones de pesos que la CNTE le arrancó al gobierno federal y menos cómo se van a "invertir" los otros 800 millones de pesos de este año.

Invasor invadido

Dicen que osos, pumas y cocodrilos "invaden" las ciudades, como si un día hubieran decidido mudarse por gusto. En realidad, ellos estaban ahí mucho antes. Lo que llegó después fueron los desarrollos urbanos, las carreteras y las grandes obras de infraestructura, incluidos proyectos como el Tren Maya, que fragmentaron ecosistemas y corredores biológicos. Ahora sorprende encontrarlos en calles, patios o carreteras. Ante esa convivencia forzada, en el Senado, Movimiento Ciudadano propone protocolos para rescatar y reubicar fauna silvestre. Porque, al final, resulta más fácil llamar "invasor" al animal que reconocer quién ocupó primero el territorio.