No tiene ciencia... como decía aquél

Claudia Sheinbaum dijo que entregar créditos del Infonavit y Fovissste "no tiene ciencia". La frase suena fácil en un evento de vivienda, pero detrás de eso es administrar dinero de trabajadores, tasas, plazos, morosidad y patrimonio público. Reducir requisitos puede ayudar. Tratar el crédito como trámite automático puede repetir la historia de deudas no pagadas que después cubre el Estado con el dinero de todos. Andrés Manuel López Obrador ya presumía que gobernar no tenía ciencia. Esa simplificación terminó justificando decisiones sin planeación, costos inflados y correcciones millonarias. La vivienda exige mayor acceso, sí, pero también buena gestión.

Internet ni perdona ni olvida

En medio de la polémica desatada por la detención de Ernesto Ruffo Appel, resurgió un video en el que el expresidente Felipe Calderón señala que el exgobernador de Baja California, en 2017, habría entregado la entidad al Cártel de los Arellano Félix. Y aunque ahora Calderón Hinojosa salió a criticar la investigación contra el exmandatario, de inmediato le recordaron sus declaraciones. Y de refilón la acusación le pega también a Somos Mx, quien recientemente integró a Ruffo Appel al consejo consultivo de ese partido. Y es que ya hay morenistas pidiendo que se investigue si recursos del huachicol fiscal no fueron a dar a esa organización... ajá, morenistas.

Prioridad... en el discurso mañanero

Cinco días después del anuncio con bombo y platillo de la presidenta Sheinbaum, el Senado continúa esperando la iniciativa de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar el Daño por el Delito de Feminicidio. El proyecto ni siquiera ha llegado a la Cámara alta. Mientras tanto, la violencia no concede prórrogas: durante el primer semestre de 2026, el SESNSP registró 269 feminicidios, un promedio de entre 50 y 58 casos al mes. Las familias de las víctimas siguen exigiendo justicia, pero esa también parece permanecer en la antesala, a la espera de que alguien decida darle trámite.

Jugada de pizarrón

La diplomacia también se juega fuera de las mesas de negociación. A veces basta una fotografía para recordar quiénes están obligados a entenderse. Claudia Sheinbaum, Donald Trump y Mark Carney compartieron el escenario de la final del Mundial cuando la relación entre México, Estados Unidos y Canadá atraviesa uno de sus momentos más complejos: se acerca la revisión del T-MEC, Washington mantiene la presión sobre el combate al fentanilo y al crimen organizado, y Ottawa busca recomponer su propia relación con la Casa Blanca. No hubo información oficial sobre una reunión ni sobre conversaciones de fondo, pero la imagen deja un mensaje inevitable: los tres socios de Norteamérica pueden competir en la política, discrepar en los negocios o confrontarse en la diplomacia, pero siguen condenados a sentarse en la misma cancha cuando se trata del futuro de la región.