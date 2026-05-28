Olga, la bateada

Olga Sánchez Cordero llegó al debate de la reforma judicial 2.0 con oficio de exministra, exsecretaria de Gobernación y diputada de Morena. Aun así, su propia bancada la ignoró. Presentó reservas propuestas por jueces y magistrados. Alertó que el Comité de Evaluación y las suplencias son el corazón del problema.

También pidió perfiles con trayectoria, exámenes serios y renovación gradual para no perder experiencia. Pero Morena, PT y Verde rechazaron sus cambios. La escena retrata su caída dentro del oficialismo. De voz jurídica de peso a diputada escuchada con cortesía pero bateada en votaciones críticas.

Le toca, dice Andy

El confeso aspirante a diputado federal por Morena Andrés Manuel López Beltrán dio una entrevista a un medio de comunicación tabasqueño en la que aseguró que optó por mantener un bajo perfil durante el sexenio pasado porque ese era el acuerdo con su padre, el expresidente López Obrador.

Sin embargo, llegó su momento: "Ya me toca y estoy de regreso". Tras su intrascendente paso por la Secretaría de Organización de Morena, habrá que ver si, como afirma Adán Augusto López, el júnior gana "caminando".

¿Con qué cara?

Llegó la hora para el morenista Enrique Inzunza, quien este jueves tendría que aparecer en la sesión extraordinaria del Senado para discutir reformas relacionadas con la revisión de perfiles y la creación de una Comisión de Verificación de Integridad de las Candidaturas.

Ironía política pura: un legislador señalado por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa y favores políticos, ausente justo en el debate sobre integridad y antecedentes de los aspirantes. Quizá la mejor aportación al tema sea precisamente no presentarse. Después de todo, en tiempos de austeridad republicana, también se ahorran explicaciones incómodas, preguntas directas y el riesgo de tener que hablar de ética frente al espejo.

Pésimo timing

En vísperas de su informe en el Monumento a la Revolución para mostrar músculo, Claudia Sheinbaum se encontró con una sorpresa inesperada: su aprobación cayó a 68%, su punto más bajo desde que arrancó el gobierno. La mandataria pasó meses paseando las encuestas como si fueran trofeos de Candi Crush desbloqueados.

La caída de siete puntos en dos meses no es un "ajuste menor"; es el sonido de la luna de miel chocando contra el recibo de la luz, la inseguridad, el desgaste diario y la paciencia limitada de la gente. Porque las encuestas son como esos amigos que te dicen "te ves increíble" mientras ya se están riendo en el grupo de Whats de los cuates.

Harfuch, el consentido

Omar García Harfuch sigue siendo el alumno consentido del salón Tesorería con 74% de aprobación, según la encuesta de Enkoll, incluso mientras la conversación con Estados Unidos gira alrededor del narcotráfico y el fentanilo.

En cambio, Marcelo Ebrard cayó de 67% a 57% justo cuando se complican las renegociaciones del TMEC y explota la polémica por la estancia de su hijo en la residencia diplomática de Londres. Mario Delgado también recibió su correctivo electoral anticipado: pasó de 62% a 47% tras el caos por el calendario escolar y los libros de texto. Así la percepción ciudadana.