Omisión preventiva

Pese a que la elección judicial ha quedado severamente cuestionada por el uso de los llamados acordeones, mecanismos señalados por orientar e inducir el voto ciudadano en favor de perfiles específicos, en el paquete de modificaciones presentado este lunes no hubo una sola referencia a una práctica que ha alimentado dudas sobre la legitimidad, imparcialidad y equidad del nuevo modelo de elección de juzgadores. La omisión no parece accidental: evita confrontar uno de los señalamientos más incómodos sobre un proceso que, lejos de fortalecer la confianza en la justicia, ha profundizado la percepción de intervención política y manipulación electoral.

Revés a la opacidad legislativa

La elección de tres consejeros del INE ya venía cuestionada por perfiles cercanos al gobierno y calificaciones perfectas. Luego llegó otro golpe, porque la Cámara de Diputados reservó por cinco años toda la información del proceso bajo argumento de seguridad nacional. Ricardo Monreal, atendiendo las fuertes críticas, pidió al Comité de Transparencia reconsiderar. Su movimiento busca contener el costo político de un proceso indefendible, en el que se ocultaron expedientes, evaluaciones, dictámenes y resultados. La presión funcionó al menos para abrir la información a la ciudadanía.

A la lona guinda

El que se quedará con las ganas de sumarse a las filas de Morena para las elecciones de 2027 es el exboxeador Jorge el Travieso Arce, pues la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel aseguró que aunque le corresponde a la Comisión de Incorporaciones responder a la solicitud, si se presentara, ella estaría en contra de que sea admitido, por las declaraciones polémicas que el pugilista en retiro que ha hecho. Con esto, también paró en seco a la diputada del PT, la sonorense Karina Barrón, quien aseguró que Arce ya se incorporó a la ´4T´.

Maru, el distractor

Aquí hay un curioso patrón: cada vez que el gobierno federal considera que la gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, logró sortear una crisis política o "no cayó en provocaciones", la FGR reaparece con nuevos "avances" sobre el narcolaboratorio localizado en esa entidad, donde murieron dos agentes de la CIA. Esta vez tampoco fue diferente. Tras la marcha del sábado contra Campos, la fiscalía esperó al día hábil para informar, básicamente, que todo sigue igual: el sitio permanece bajo resguardo federal, continúan embalando sustancias para destruirlas, buscan responsables, rastrean proveedores y revisan si la investigación ministerial y el operativo se ajustaron realmente a la normatividad.

Cuentos de tierras lejanas

Mientras en alcaldías como Xochimilco, Azcapotzalco, Tláhuac, Álvaro Obregón, Venustiano Carranza, Gustavo A. Madero y Miguel Hidalgo vecinos han expresado rechazo a las Utopías, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, viajó hasta Bakú para presumirlas como si fueran el descubrimiento urbano del siglo. En el Foro Urbano Mundial inauguró el Pabellón de las Utopías, donde todo luce sostenible, armónico y comunitario... al menos en el discurso oficial. Porque entre Cablebús, spas, lavanderías y chinampas decorativas, lo único que no apareció en la exposición fueron las inconformidades vecinales que en la Ciudad de México siguen creciendo.