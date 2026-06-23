PAN copia a Morena

El PAN decidió entrar al juego de las precampañas disfrazadas. Jorge Romero anunció que definirá perfiles rumbo a 2027 bajo el nombre de "coordinadores de la Defensa de la Patria, la Familia y la Libertad". La fórmula suena conocida. Morena usó sus "coordinadores de Defensa de la Transformación" para mover aspirantes antes del proceso formal. El PRI ya respondió con "Defensores de México". Ahora el PAN crea su propia etiqueta. Todos critican la simulación electoral, pero todos la usan. El proceso electoral empieza hasta septiembre, pero la verdadera carrera inició desde hace mucho y con otros nombres.

Desafía la austeridad mundialista

El alcalde morenista de Tantoyuca, Roberto San Román, fue exhibido en la inauguración del Mundial 2026 junto con funcionarios y familiares. Hasta militantes de Morena en Veracruz ya piden aclarar si hubo permisos, licencias o justificación para ausentarse. Esto ocurre tras las críticas de Sheinbaum al costo excesivo de los boletos y en medio de una campaña oficialista contra opositores que van a estadios. El problema para Morena es que sus propios cuadros ya están rompiendo la narrativa de austeridad que pretenden cobrarle a los demás.

Puyas

La que no dejó títere con cabeza fue la presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, quien acusó que hay consejeros electorales del INE que forman parte del grupo de Lorenzo Córdova y que buscan demeritar el trabajo del partido guinda. Ante las críticas de algunos integrantes del Consejo General del instituto al proceso de afiliación guinda, en el que hubo irregularidades, la lideresa partidista sentenció que ella no atiende a opiniones personales sino a las resoluciones del organismo electoral. Se enojó.

Prometer no empobrece

La buena noticia es que la jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que este martes reabrirá la estación Chabacano, uno de los principales nodos de conexión entre las líneas 2, 8 y 9 del Metro. La mala es que, hasta la tarde del lunes, las adecuaciones en la estación continuaban y no había un solo trabajador a la vista que hiciera pensar en una apertura inminente. Quizá los trabajos finales ocurran mientras la ciudad duerme. En cuanto a la estación Zócalo, la incertidumbre sigue siendo la misma. Mientras el Fan Fest continúe instalado en la Plaza de la Constitución, el acceso permanece cerrado. Porque una cosa es anunciar una reapertura y otra muy distinta llegar a ella con las obras terminadas.

Expresiones ´orgánicas´

Ya encarrerada, Brugada aseguró que buena parte de las quejas por las obras del Metro provienen de personas que ni siquiera utilizan el servicio. Durante la reapertura de la Línea 2, el acto protocolario ofreció una muestra peculiar de opiniones encontradas. Mientras un usuario le gritaba "¡mentirosa!" de manera insistente, un grupo de mujeres respondía con porras, agradecimientos y consignas en respaldo de la jefa de Gobierno. Los reclamos de un lado y los aplausos del otro terminaron convirtiendo la inauguración en una competencia de volumen. Eso sí, el entusiasmo de algunas asistentes parecía ir bastante más allá de la simple curiosidad por la reapertura de cuatro estaciones.