Peligra el récord de Fontaine

La noche triste de Brasil el 8 de julio de 2014 en el Mineirao, cuando el Scratch cayó 7-1 en casa ante Alemania en la semifinal de ese Mundial, marcó también la última anotación de Miroslav Klose en una Copa del Mundo. El récord de 16 parecía imbatible.

Delanteros memorables como Ronaldo (el Gordo –con cariño–) y Gerd Müller lideraron por un tiempo el récord, pero se quedaron a uno y dos de esa marca de Klose. Sin embargo, en este Mundial Lionel Messi y Kylian Mbappé empataron rápidamente y dejaron ya la marca del alemán. Suman ocho goles cada uno y siguen en carrera en el Mundial. El francés seguramente se quedará con el liderato histórico al terminar su carrera.

Pero ahora en el horizonte aparece una marca que ha estado empolvada desde 1958: los 13 goles en una sola Copa del Mundo del francés Just Louis Fontaine. Nacido en Marruecos en 1933, no estaba considerado para ser titular en el Mundial de Suecia; sin embargo, las lesiones de Thadée Cisowski y René Bliard le abrieron el camino para ocupar la delantera gala en el torneo.

En el primer partido, Francia se enfrentó a Paraguay y ganó 7-3. Fontaine anotó un triplete. En el segundo contra Yugoslavia, les Bleus perdieron 3-2, pero Just anotó dos. El tercer partido lo ganó el equipo galo 2-1 ante Escocia; Fontaine sumó otro. En los cuartos de final se impusieron a Irlanda del Norte 4-0, y el atacante sumó otro par. En la semifinal contra Brasil de un joven Pelé, Francia cayó 5-2, con tres del que sería el mejor jugador brasileño de la historia, pero Fontaine anotó uno para su equipo. Finalmente, en el juego por el tercer lugar, contra Alemania Occidental, el atacante francés tuvo su mejor actuación del torneo y anotó cuatro, en la victoria de Francia 6-3.

Trece goles en seis juegos, un hito que parecía muy lejano, pero que hoy peligra. El ritmo que marcan Messi, Mbappé, Erling Haaland y hasta el mismo Harry Kane ponen en entredicho el récord. A Messi, si todo sale a pedir de boca, le quedarían tres juegos más para marcar cinco tantos. Al francés, dos, más allá de si Francia accede o no a la final, pues habrá partido por el tercer lugar. Haaland o Kane dejarán este sábado la competencia, por lo que sólo el argentino y el francés se perfilan para intentar romper la marca.

Si no es en este Mundial, pasará más pronto que tarde. La gran base para ello, de la que poco se habla, es que todos estos talentos natos han cuidado su cuerpo y demuestran lo que se puede lograr con un trabajo impecable, además de que las lesiones los han respetado. Messi tiene 39 años, Cristiano Ronaldo, quien también marcó en el Mundial, 41. Harry Kane, de 32 años, también se cuida como todo un profesional, y esto se refleja en la siguiente generación, con la excelente condición física que mantiene Erling Haaland. Viven y respiran el estilo de vida de un atleta profesional, aunque no quieran, como dice el noruego, pero igual lo hace. Se alimentan bien, tienen excelentes métodos de recuperación, entrenan intensamente en el gimnasio, la medicina deportiva en esos países y sus clubes marcan el ritmo en el rubro y no beben en exceso.

Este Mundial ha sido protagonizado por los delanteros de élite del mundo. Ninguno ha fallado. Todos se han esforzado al máximo para seguir marcando goles, respaldados por un equipo con notable talento, y ahora tenemos la gran suerte de poder verlos jugar al mismo tiempo.