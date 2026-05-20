Mahahual sí se salvó... pero el gobierno no es el héroe

Alicia Bárcena anunció que Semarnat no aprobará Perfect Day México, el parque privado que Royal Caribbean proyectaba abrir en Mahahual en 2027. La decisión la quieren vender como un triunfo ambiental, pero también deja preguntas y contradicciones.

Y es que el proyecto no es de ayer. Llevaba años anunciado, con trámites urbanos, compra de predios e incluso trabajos clausurados por Profepa.

Según Royal Caribbean, el complejo tendría más de 30 toboganes, seis albercas, tres playas, 12 espacios de comida y 24 bares. La empresa lo vendía como versión mexicana de CocoCay, en Bahamas.

Y, de acuerdo con datos del gobierno estatal, proyectaba una inversión millonaria, miles de empleos y conexión con el Tren Maya.

Valor ecológico de Mahahual y riesgos ambientales

Mahahual tiene un valor ecológico excepcional. Está frente al Sistema Arrecifal Mesoamericano, la segunda barrera de arrecifes más larga del mundo. Cerca está Banco Chinchorro, reserva de la biosfera con manglares, pastos marinos, playas y arrecifes.

Eso significa que una afectación al manglar, al agua subterránea o a los residuos no se quedaría encerrada ahí. Terminaría golpeando la vida marina y la economía de la Costa Maya.

Avances y complicidades en el proyecto Perfect Day

Perfect Day avanzó con varios cómplices. En octubre, Mara Lezama presentó la inversión junto a Michael Bayley, presidente de Royal Caribbean International. También participaron autoridades estatales de turismo y del puerto. Meses después, la empresa nombró a Ari Adler Brotman su presidente en México. Antes fue funcionario de Mara Lezama.

Después, en el municipio de Othón P. Blanco se modificaron usos de suelo para permitir parques turísticos y acuáticos en el polígono del proyecto. Hasta vino Profepa y clausuró actividades por relleno y compactación en zona de vegetación costera con presencia de manglar.

La reacción ciudadana movió las cosas. Organizaciones como Defendiendo el Derecho a un Medio Ambiente Sano, Greenpeace México, Salvemos Mahahual y Sélvame MX empujaron litigios, protestas en territorio y campañas digitales con activistas e influencers.

Ante la ola de indignación, Sheinbaum dijo que su gobierno no permitiría proyectos que afecten el equilibrio ecológico. Después vino el anuncio de Alicia Bárcena confirmando la no aprobación.

Así que el gobierno no puede venderse como héroe ambiental, porque incluso conocía desde antes el proyecto. En octubre, Sheinbaum presumió inversiones estadounidenses, incluida Royal Caribbean. Además, presentó Perfect Day como una inversión para el desarrollo del sur ligada al Tren Maya.

Si hubiera un compromiso ambiental del gobierno federal, no seríamos testigos del Tramo 5 del Tren Maya. Ahí ambientalistas han documentado afectaciones a cuevas, cenotes, selva y fauna. Además, investigaciones periodísticas señalaron serios daños al legado arquitectónico maya. Sin embargo, ese proyecto siguió adelante.

En Baja California Sur, el gobierno federal habilitó el Puerto de Loreto como Puerto de Altura y Cabotaje, amenazando el Parque Nacional Bahía de Loreto, reconocido como patrimonio mundial por la UNESCO. Y el Proyecto Saguaro Energía, en Sonora, que amenaza a las ballenas del golfo de California.

Además, Royal Caribbean tampoco se acaba en Mahahual. Tiene el Royal Beach Club Cozumel, otro proyecto privado en el Caribe mexicano. Si el gobierno de Sheinbaum quiere convertir Mahahual en precedente, deberá revisar con el mismo rasero al Tren Maya y cualquier desarrollo que atente contra nuestros frágiles ecosistemas.

El gobierno federal no corrigió el rumbo. Sólo sacrificó un proyecto que se volvió indefendible en un momento en que enfrenta otras crisis políticas.

La Secretaría de las Mujeres lleva un mes sin titular desde que Citlalli Hernández se fue a Morena. Sheinbaum dijo que ya revisa perfiles, pero en otros cambios de gabinete hubo relevo inmediato. Aquí, la prioridad institucional no se nota.