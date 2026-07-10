¿Por qué Morena no detuvo al Mayo?

Esta semana, el gobierno federal quiso mover la atención hacia Ken Salazar, el FBI y el avión que trasladó al capo. Hasta Claudia Sheinbaum acusó al exembajador de mentir sobre la no participación estadounidense en la captura de Ismael el Mayo Zambada.

Después, la FGR acusó al FBI de entregar información falsa o insuficiente, mientras que Salazar respondió que Estados Unidos no puso avión ni la operación.

Luego apareció otro dato sacado de Ripley: según la FGR, el piloto fue deportado a México tras el vuelo de 2024, siguió en actividades criminales, lo capturaron por portación de armas y... ¡terminó entregado a autoridades estadounidenses!

El caso está enredado entre varias versiones diplomáticas y reclamos oficiales. Pero mientras el gobierno distrae con eso, no ha respondido lo más importante: ¿por qué en seis años no capturaron al Mayo?

LA OMISIÓN

El Mayo fue cofundador del Cártel de Sinaloa y Estados Unidos ofrecía hasta 15 millones de dólares por datos que llevaran a su arresto o condena. En julio de 2024 cayó en Estados Unidos junto con Joaquín Guzmán López, hijo del Chapo.

Desde entonces se habló de engaño, secuestro, hasta de posible operación extranjera. El gobierno mexicano tiene derecho a exigir explicaciones si una agencia actuó en territorio nacional sin permiso. Pero esa exigencia queda coja si no explica su parte.

La FGR dijo en 2025 que Zambada tenía tres órdenes de aprehensión pendientes en México y que pidió varias veces su extradición a Estados Unidos. Entonces deberían responder por qué nunca hicieron efectivas esas órdenes. Y es que el escándalo está ahí: el gobierno federal nunca detuvo al capo que decía buscar.

SOBERANÍA SELECTIVA

Sheinbaum ha estado invocando soberanía frente a Washington en este asunto, ya que una operación extranjera sin autorización violaría el territorio nacional. Pero lo dice la misma administración que se ha saltado la ley para entregar criminales a Estados Unidos.

Y es que han expulsado a 92 líderes criminales sin seguir la ruta ordinaria en la ley de extradición. Eso abre otra grieta en sus argumentos. Por un lado, exigen a Washington respeto a las leyes mexicanas, pero son flexibles cuando les piden entregar criminales para ser juzgados allá.

La soberanía debería defenderse recuperando territorio a manos del narco. También al investigar a gobernadores señalados y al pacificar estados incendiados como Sinaloa. Así que reclamar una captura sirve de poco si antes no se cumple lo anterior.

GUERRA SIN FIN

Tras la detención del Mayo, Sinaloa entró en una guerra entre facciones del cártel. Crecieron los homicidios y desapariciones. También los daños económicos. Su captura también reveló el fracaso de no aplicar la ley a tiempo.

Y recordemos la carta atribuida a Zambada, donde habló de una cita donde estarían Rubén Rocha Moya y Héctor Melesio Cuén. Luego de ser acusado por Estados Unidos de vínculos con el Cártel de Sinaloa, el mandatario pidió licencia y desapareció de la escena pública, aunque ayer publicó un mensaje en redes sociales asegurando que seguía en Culiacán.

Mientras tanto, el gobierno de Sheinbaum tiene mucho que aclarar: la no captura del Mayo, su reunión con Rocha Moya, el asesinato de Cuén y la falta de avances en las investigaciones sobre el gobernador con licencia, el senador Inzunza y otros funcionarios de Sinaloa. Esa falta de información no la pueden ocultar los discursos de soberanía.

EL DATO INCÓMODO

Según datos de la SCJN, Lenia Batres tiene 94 personas a su cargo y Arístides Guerrero 90. Son las plantillas más grandes entre ministros. Llegaron criticando privilegios de la vieja Corte, pero hoy encabezan las nóminas más abultadas de la nueva.