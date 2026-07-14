¿Que ya desaparezcan las policías municipales?

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, propuso desaparecer las policías municipales y entregar sus funciones a la Guardia Nacional. Lo dijo después de la detención de mandos de Zacapu, investigados por su posible relación con una emboscada donde murieron cinco elementos de la Guardia Civil.

Pero la propuesta llega con un Michoacán sumido en violencia y con el asesinato de Carlos Manzo como punto de ruptura. Tras ese crimen, el gobierno federal desplegó miles de elementos y anunció el Plan Michoacán. Bedolla ahora mueve el foco hacia los municipios y exhibe su propia incapacidad para pacificar el estado.

POLICÍAS DEBILITADAS

Inegi reportó que 516 de 2 mil 478 municipios y demarcaciones operaban en 2024 sin una policía municipal formal. Eso equivale al 20.8%, o poco más de uno de cada cinco. En 403 casos, la seguridad quedó en manos de cuerpos comunales. Y en otros 90, la asumieron instituciones estatales o federales.

Donde sí hay policías, muchas corporaciones trabajan con poco personal, salarios bajos, patrullas viejas y equipo insuficiente. México Evalúa documentó que menos del 70% cuenta con todas las prestaciones básicas. El acceso a crédito de vivienda apenas llega a 7.6% y las becas para hijos alcanzan 8.6%.

No olvidemos que Morena también quitó recursos directos. El Fortaseg, que financiaba capacitación, controles de confianza, infraestructura y mejores condiciones laborales, desapareció del presupuesto en 2021.

En pocas palabras, no hay incentivos para ser policía en México.

LA CUENTA NO DA

La Guardia Nacional tampoco tiene personal para absorber responsabilidades de todas las policías municipales. Al cierre de 2024, contaba con 132 mil integrantes. Las instituciones municipales sumaban 166 mil elementos. Incluso si toda la Guardia abandonara carreteras, fronteras, instalaciones federales e inteligencia, todavía quedaría corta.

La propuesta también exige cambiar la Constitución. El artículo 21 reparte la seguridad entre Federación, estados y municipios. El artículo 115 asigna a los ayuntamientos la policía preventiva y el tránsito. Bedolla presentó una salida rápida que requiere una reforma enorme, sin explicar costos, plazos, despliegue ni coordinación.

UNA IDEA VIEJA

México ya intentó fórmulas parecidas. Felipe Calderón propuso en 2010 una policía única bajo mando estatal. Enrique Peña Nieto retomó la idea del mando único en 2014. Ninguno logró borrar a las corporaciones municipales por falta de acuerdos.

Además, el gobierno federal actual va en sentido distinto a lo que propone Bedolla. En 2025, la Secretaría de Seguridad acordó con 64 alcaldes fortalecer la carrera policial, dignificar salarios, impulsar la proximidad y mejorar atención a mujeres. El propio gobierno federal reconoce la necesidad de reconstruir la seguridad municipal.

Bedolla acierta al señalar la debilidad de los ayuntamientos, pero esa debilidad también nació de años de abandono presupuestal, coordinación fallida y corporaciones dejadas frente al crimen. Culpar al municipio sólo le sirve para diluir responsabilidades y no reconocer su propio fracaso.

Parte de la solución de la violencia exige policías mejor pagadas, mejor coordinación, mejores filtros y respaldo estatal. También exige que la Federación abandone la idea de mandar abrazos al crimen organizado que controla territorios, cobra extorsiones, infiltra alcaldías y asesina autoridades.

Y la idea de borrar corporaciones sin tener reemplazo dejaría huecos más grandes en municipios que ya viven a su suerte. Así que no: queda descartado. En cambio, el gobernador Bedolla debe explicar por qué Michoacán llegó a esa situación de violencia en sus narices.

EL DATO INCÓMODO

La nueva SCJN se irá a receso con más de 800 expedientes pendientes. Entre ellos, 637 asuntos civiles y penales, casos fiscales relevantes y controversias constitucionales. Hasta agosto lo vemos, dicen.